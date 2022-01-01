Какие сериалы смотреть в январе

Если вы уже пересмотрели все новогодние фильмы, то пришло время для интересных сериалов. Несмотря на то, что январь не так богат на сериальные премьеры, есть несколько проектов, которые не стоит пропускать — в материале "Рамблера".
Продолжение, которое многие так долго ждали. В новом сезоне героиня Зендеи Ру продолжает свою терапию по борьбе с запрещенными веществами. Ее подруга Джулс возвращается в город, другие герои также продолжают решать свои проблемы и учиться жить, не обращая внимание на чужое мнение. И, как всегда, зрителей ждет завораживающая картинка. Премьера нового сезона запланирована на 10 января.
Спин-офф культового телесериала "Как я встретил вашу маму", где в главной роли будет Хилари Дафф. Ее героиня, Софи, расскажет детям, как встретилась с их отцом. А повзрослевшую Софи сыграла Ким Кэтролл, которую многие знают по популярному сериалу "Секс в большом городе. Первые сериалы можно будет увидеть с 18 января.
В этом проекте также сыграла актриса из "Секса в большом городе" — Синтия Никсон. Действие сериала разворачивается в XIX веке. По сюжету, молодая девушка Мариан пытается найти свое место в стремительно меняющемся патриархальном мире. Премьера сериала запланирована на 24 января.