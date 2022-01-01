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2 часа назад

Какие сериалы смотреть в январе

Если вы уже пересмотрели все новогодние фильмы, то пришло время для интересных сериалов. Несмотря на то, что январь не так богат на сериальные премьеры, есть несколько проектов, которые не стоит пропускать — в материале "Рамблера".

Какие сериалы смотреть в январе
Фото: Кадр из сериала "Эйфория"Кадр из сериала "Эйфория"

"Эйфория"

Продолжение, которое многие так долго ждали. В новом сезоне героиня Зендеи Ру продолжает свою терапию по борьбе с запрещенными веществами. Ее подруга Джулс возвращается в город, другие герои также продолжают решать свои проблемы и учиться жить, не обращая внимание на чужое мнение. И, как всегда, зрителей ждет завораживающая картинка. Премьера нового сезона запланирована на 10 января.

"Как я встретила вашего папу"

Кадр из сериала "Как я встретила вашего папу"

Спин-офф культового телесериала "Как я встретил вашу маму", где в главной роли будет Хилари Дафф. Ее героиня, Софи, расскажет детям, как встретилась с их отцом. А повзрослевшую Софи сыграла Ким Кэтролл, которую многие знают по популярному сериалу "Секс в большом городе. Первые сериалы можно будет увидеть с 18 января.

"Позолоченный век"

Кадр из сериала "Позолоченный век"

В этом проекте также сыграла актриса из "Секса в большом городе" — Синтия Никсон. Действие сериала разворачивается в XIX веке. По сюжету, молодая девушка Мариан пытается найти свое место в стремительно меняющемся патриархальном мире. Премьера сериала запланирована на 24 января.

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