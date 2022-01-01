Какие сериалы смотреть в январе

Если вы уже пересмотрели все новогодние фильмы, то пришло время для интересных сериалов. Несмотря на то, что январь не так богат на сериальные премьеры, есть несколько проектов, которые не стоит пропускать — в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Эйфория" Кадр из сериала "Эйфория"

"Эйфория"

Продолжение, которое многие так долго ждали. В новом сезоне героиня Зендеи Ру продолжает свою терапию по борьбе с запрещенными веществами. Ее подруга Джулс возвращается в город, другие герои также продолжают решать свои проблемы и учиться жить, не обращая внимание на чужое мнение. И, как всегда, зрителей ждет завораживающая картинка. Премьера нового сезона запланирована на 10 января.

"Как я встретила вашего папу"

Кадр из сериала "Как я встретила вашего папу"

Спин-офф культового телесериала "Как я встретил вашу маму", где в главной роли будет Хилари Дафф. Ее героиня, Софи, расскажет детям, как встретилась с их отцом. А повзрослевшую Софи сыграла Ким Кэтролл, которую многие знают по популярному сериалу "Секс в большом городе. Первые сериалы можно будет увидеть с 18 января.

"Позолоченный век"

Кадр из сериала "Позолоченный век"