Деньги криминальных авторитетов: 7 фактов о "Бригаде"

Сериал "Бригада", несмотря на откровенно криминальную направленность, стал культовым, а Саша Белый стал настоящим супергероем того времени. В "Бригаде" рассказывают не только о приключениях бандитов, это история о дружбе, любви и предательстве. "Рамблер" расскажет о нескольких фактах о сериале, о которых не знают даже ярые поклонники.

Фото: Кадр из сериала "Бригада" Кадр из сериала "Бригада"

1. Еще за месяц до начала съемок продюсер "Бригады" отправил главных героев в дом отдыха, чтобы те провели время вместе и более-менее сдружились.

2. На момент съемок сериал "Бригада" был самым дорогим в истории российской киноиндустрии. Так, стоимость одной серии обходилась создателям практически в 200 тысяч долларов.

3. Для съемок фильма было использовано не менее 900 костюмов и 100 машин, многие из которых в итоге разбили.

4. Ходили слухи, что весь проект был снят на деньги криминальных авторитетов, которые таким образом хотели романтизировать свое бандитское прошлое. Однако создатели сериала опровергали эту информацию, добавляя, что они все же консультировались с криминальными структурами.

5. Екатерина Гусева, которая исполнила роль супруги Саши Белого Ольгу, совсем не умеет играть на скрипке, в отличие от своей героини. И тогда создатели "Бригады" нашли выход: на крупных планах актрисе нужно было лишь правильно держать скрипку, а в рукав ее платья просовывала свою руку профессиональная скрипачка, которая и исполняла партию. А на общих планах Гусева натирала смычок мылом, чтобы скрипка не издавала звуков.

6. Что же касается самого Саши Белого, то считается, что его прототипом стал главарь ореховской ОПГ Сильвестр. В его биографии и в сюжетной линии сериала есть довольного много схожих моментов.