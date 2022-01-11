Сериалы 2022 года, которые ждет весь мир

Повелитель царства снов Морфей вырывается на свободу, члены дома Таргариенов борются за власть: «Рамблер» собрал самые ожидаемые сериалы 2022 года.
Сериал расскажет историю о том, как таблоиды опубликовали интимное видео звезды сериала «Спасатели Малибу» Памелы Андерсон и ударника Motley Crue Томми Ли из медового месяца. Главные роли в шоу исполнили Лили Джеймс и Себастьян Стэн.
О сюжете сериала пока известно немного: описанные события будут происходить за 3 тысячи лет до обнаружения Кольца Всевластья. Отметим, что родственники Толкина уже ознакомились со сценарием проекта и остались им очень довольны.
Сериал основан на одноименном комиксе Нила Геймана с Томом Стёрриджем в главной роли. Его герой – повелитель царства снов Морфей, который попадает в плен к колдуну в результате оккультного ритуала, но спустя 105 лет вырывается на свободу.
Это история о жизни Анны Делви, которая в начале 2020-х обманула элиту Манхэттена на сотни тысяч долларов, приотворяясь богатой немецкой наследницей и создателем многомиллионного художественного фонда. В итоге ее приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество, а ее история вышла на страницах New York Magazine – именно на основе статьи «Как Анна Делви обманула нью-йоркскую тусовку» сняли этот проект.
Приквел культовой «Игры престолов», в основу которого легла книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь». События сериала развернутся за 300 лет до действий оригинального шоу и затронут гражданскую войну между членами дома Таргариенов.
Новый проект Тима Бёртона, который расскажет о повзрослевшей дочери семейки Аддамс, которая поступает в Академию Невермор, чтобы научиться контролировать экстрасенсорные силы. В главных ролях: Дженна Ортега, Луиз Гусман и Кэтрин Зета-Джонс.
Закалённый в борьбе за выживание Джоэл и отважная девушка-подросток Элли вынуждены объединиться и помогать друг другу в странствиях по руинам Соединённых Штатов. Кстати, пилотный эпизод по культовой компьютерной игре The Last of Us снял режиссер фильма «Дылда» Кантемир Балагов.
Действие сериала разворачивается в XIX веке. Молодая девушка Мариан Брук переезжает в Нью-Йорк в дом своих тетушек. Там она оказывается втянута в жизни богатых соседей и безжалостного железнодорожного магната, чья жена пытается пробиться в высший свет любой ценой. Мариан должна понять и принять правила этого общества и проложить себе путь в будущее.