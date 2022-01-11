Сериалы 2022 года, которые ждет весь мир

Повелитель царства снов Морфей вырывается на свободу, члены дома Таргариенов борются за власть: «Рамблер» собрал самые ожидаемые сериалы 2022 года.

Фото: Кадр из сериала "Пэм и Томми" Кадр из сериала "Пэм и Томми"

«Пэм и Томми» (2 февраля)

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Сериал расскажет историю о том, как таблоиды опубликовали интимное видео звезды сериала «Спасатели Малибу» Памелы Андерсон и ударника Motley Crue Томми Ли из медового месяца. Главные роли в шоу исполнили Лили Джеймс и Себастьян Стэн.

Кадр из сериала "Пэм и Томми"

«Властелин колец» (2 сентября)

О сюжете сериала пока известно немного: описанные события будут происходить за 3 тысячи лет до обнаружения Кольца Всевластья. Отметим, что родственники Толкина уже ознакомились со сценарием проекта и остались им очень довольны.

Кадр из сериала "Властелин колец"

«Песочный человек» (зима-весна 2022)

Сериал основан на одноименном комиксе Нила Геймана с Томом Стёрриджем в главной роли. Его герой – повелитель царства снов Морфей, который попадает в плен к колдуну в результате оккультного ритуала, но спустя 105 лет вырывается на свободу.

«Изобретая Анну» (2022 год)

Это история о жизни Анны Делви, которая в начале 2020-х обманула элиту Манхэттена на сотни тысяч долларов, приотворяясь богатой немецкой наследницей и создателем многомиллионного художественного фонда. В итоге ее приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество, а ее история вышла на страницах New York Magazine – именно на основе статьи «Как Анна Делви обманула нью-йоркскую тусовку» сняли этот проект.

Кадр из сериала "Изобретая Анну"

«Дом дракона» (2022 год)

Приквел культовой «Игры престолов», в основу которого легла книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь». События сериала развернутся за 300 лет до действий оригинального шоу и затронут гражданскую войну между членами дома Таргариенов.

Кадр из сериала "Дом дракона"

«Уэнсдей» (2022 год)

Новый проект Тима Бёртона, который расскажет о повзрослевшей дочери семейки Аддамс, которая поступает в Академию Невермор, чтобы научиться контролировать экстрасенсорные силы. В главных ролях: Дженна Ортега, Луиз Гусман и Кэтрин Зета-Джонс.

Кадр из сериала "Новая семейка Аддамс"

«Одни из нас» (2022 год)

Закалённый в борьбе за выживание Джоэл и отважная девушка-подросток Элли вынуждены объединиться и помогать друг другу в странствиях по руинам Соединённых Штатов. Кстати, пилотный эпизод по культовой компьютерной игре The Last of Us снял режиссер фильма «Дылда» Кантемир Балагов.

Кадр из сериала "Одни из нас"

«Позолоченный век» (2022 год)

Действие сериала разворачивается в XIX веке. Молодая девушка Мариан Брук переезжает в Нью-Йорк в дом своих тетушек. Там она оказывается втянута в жизни богатых соседей и безжалостного железнодорожного магната, чья жена пытается пробиться в высший свет любой ценой. Мариан должна понять и принять правила этого общества и проложить себе путь в будущее.