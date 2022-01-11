Что иностранцы думают о "Бригаде"

Сериал “Бригада” вышел в 2002 году и до сих пор остается культовым для российского телевидения. История четырех друзей, объединившихся в преступную группировку, поразила многих. Его продолжают пересматривать и смотреть, а поступки главных героев, хоть и остаются спорными, но являются примером настоящей дружбы.

Фото: Кадр из сериала "Бригада" Кадр из сериала "Бригада"

Впервые за рубежом сериал был представлен в рамках одной из программ Берлинского кинофестиваля под названием “Новое русское кино”. Сериал был продан во все страны СНГ, а также транслировался в Германии и Польше. Кроме того, проект вошел в полуфинал конкурса Emmy International, но награду так и не получил. При этом, “Бригада” оказалась первой в истории российского кино, которая стала претендовать на престижную премию. “Рамблер” собрал отзывы иностранцев с зарубежных рейтинговых сайтов о культовом российском сериале.

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Большинство зрителей оказались в восторге и даже заявили, что не ожидали такого профессионализма от российского кино и называют сериал ответом на фильм “Крестный отец”.

“Я смотрел его дважды. Съемочная группа, музыка идея - здесь сошлось все. Я рассказал о нем своим друзьям, и теперь они в восторге от Сергея Безрукова”, “Я никогда не смотрел российские шоу и считал их глупыми и скучными, но друзья рассказали мне о “Бригаде”, и я остался полностью доволен”, “История о беспредельной дружбе, о четырех простых парнях, создавших мощнейшую организацию в самой большой в мире стране”, “Этот сериал отлично описывает дружбу”

Многие иностранцы отмечают, что несколько раз пересматривали сериал в разное время, но всегда смотрят его с интересом. Они пишут, что не ожидали такую качественную работу от российского кинематографа, поэтому проект стал для них большим открытием.

Также комментаторы говорят, что сериал хорошо помогает понять русскую культуру тем, кто не жил в России 90-х годов или не изучал этот период с научной точки зрения. Некоторые называют сериал отличным ответом на другие фильмы о преступниках и мафии.

“Было забавно наблюдать то, как они заимствовали многие вещи из американских гангстерских фильмов”, “Вы уже могли видеть некоторые сцены или наблюдали что-то похожее, но здесь это выглядит как замечательная экскурсия по российской действительности”

Зрители по достоинству оценили актерскую игру главных героев, но большинству совсем не понравилось, как своих персонажей показали актрисы. По их мнению, можно было сделать героинь намного глубже и интереснее, но в этом они винят актрис.

“Можно почувствовать, как актеры вкладывают свои сердца в эти роли”, “Андрей Панин украл каждую сцену, в которой он был. Остальные актеры на его фоне выглядели плохо, он действительно их затмил”, “Сначала я влюбилась в Сашу Белова, а потом в Фила, а потом я уже не знала, мне кажется, я люблю их всех!”

Иностранцы также отмечают, что для них тяжело воспринять некоторые культурные коды, но в странах, близких к России, например, в Болгарии и Сербии, фильм оценили по-достоинству и поняли тот посыл, который в него закладывали режиссеры и сценаристы.

“Я думаю, большинство англоязычных зрителей не поймут некоторые моменты, но я из Болгарии и смог уловить все”, “Мне не очень понравился проект, но я не понимаю, как в России может быть такая мафия”, “Наши блокбастеры отличаются от российских, и это замечательно. Я по-новому посмотрел на бандитскую культуру”, “Мне кажется, сериал стоит показывать только в странах бывшего СССР, другие нации его не поймут”