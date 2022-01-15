Что стало с участницами группы "Ранетки"

В 2008 году на телеканале СТС вышел сериал "Ранетки" о пяти школьницах, основавших свою рок-группу, — их роли исполнили участницы на тот момент реального герлз-бэнда. Проект с успехом шел на экранах шесть сезонов, а сами девушки гастролировали по стране и как-то выступили на разогреве у Бритни Спирс. "Газета.Ru" рассказывает,

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Аня Руднева — Аня Прокопьева

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"Мой дорогой дневник…" — именно от лица героини Ани Рудневой шло повествование в сериале. Аня - новенькая в столичной школе. После переезда из Екатеринбурга ее родители часто ссорятся, а сама она пытается найти утешение в музыке и завести друзей. Все меняется, когда девушка становится гитаристкой в школьном рок-коллективе "Ранетки", где находит верных подруг, а затем — встречает свою любовь.

@rudneva_a

Во время съемок актриса не только гастролировала с группой по стране, но и сама писала тексты песен. В третьем сезоне шоу Руднева познакомилась со своим первым мужем, актером Павлом Сердюком, известным по роли Дениски в сериале "Моя прекрасная няня". У пары родилась дочь Софья, однако спустя год их брак распался. В 2011 году Руднева решила посвятить себя сольной карьере. Участницы коллектива расценили ее уход как предательство, сама же артистка ничуть не пожалела о своем решении. На студии звукозаписи она встретила своего второго мужа, музыканта Дмитрия Белина, от которого родила сына Тимофея. Сейчас артистка вместе с супругом руководит студией звукозаписи и медиашколой, где они обучают вокалу и игре на гитаре.

Лера Козлова — Лера Новикова

Роль белокурой бунтарки Леры Новиковой исполнила вокалистка и барабанщица "Ранеток" Лера Козлова. Как и у ее экранной героини, в жизни у семнадцатилетней девушки также случился роман с мужчиной сильно старше ее по возрасту — с 40-летним продюсером группы Сергеем Мильниченко. Ради Козловой он развелся с супругой, чтобы убедить родителей актрисы в серьезности намерений. Правда, вскоре Мильниченко обратил внимание на другую "ранетку" Наташу Щелокову. Чтобы избежать скандала, продюсер решил подыскать на место Козловой другую исполнительницу. Сама солистка узнала о замене буквально за 10 минут до большого концерта в "Лужниках".

"Никто даже и не стал с ним спорить. С такими подругами и врагов не надо", — признавалась позднее в интервью Козлова, огорченная тем, что другие участницы не заступились за нее. Аналогично отреагировали поклонники сериала, которые были уверены, что в жизни девушки так же дружны, как на экране.

@leraromantika.88

Покинув группу, Козлова начала сольную карьеру под псевдонимами ЛеРа, Лера Лера и Лера Романтика. Причем ее песни "Было или не было", "Убегу", "Ничего не бойся" стали хитами. В течение двух лет она также была солисткой группы 5sta Family. Непродолжительное время у девушки был роман с лидером Quest Pistols Никитой Горюком. Сегодня бывшая "ранетка" проживает в Севастополе с молодым человеком. Она открыла свой интернет-магазин с одеждой и бижутерией.

Женя Огурцова — Женя Алехина

Еще одной яркой участницей "Ранеток" стала рыжеволосая отличница Женя Алехина. По сюжету из-за сильного давления родителей героиня попала в религиозную секту, но страсть к музыке и дружба помогли ей обрести самостоятельность. Ее роль исполнила Женя Огурцова, которая с детства обучалась игре на клавишных. Если в "Ранетках" девушка казалась наивной и чересчур ранимой, то сегодня она открылась с новых сторон. Через два года после старта сериала Женя неожиданно вышла замуж за музыканта Павла Аверина. Спустя три года их союз распался. Таким же скоротечным оказался второй брак с Анатолием Рамоновым, от которого у артистки родился сын Марк.

@ogyrtsova_official

В августе 2021 года Огурцова показала подписчикам свою новорожденную дочь Еву, отцом которой стал третий муж Николай Осипов. По словам звезды, у нее прекрасные отношения с новым избранником, который также ладит с ее сыном от предыдущего брака. После распада группы Огурцова пробовала раскрутить собственный проект "Рыжая" и не оставляла попыток воссоединить группу, но безуспешно. Зато девушка вполне состоялась как блогер и соавтор канала Kuraga. Кроме того, в июне 2021 года она выпустила автобиографию "Ранетки. Счастливый билет в ад", в которой рассказала об изнанке шоу-бизнеса и харассменте со стороны продюсеров по отношению к несовершеннолетним участницам группы. Она вспомнила, как Сергей Мильниченко создавал токсичную атмосферу в коллективе, провоцируя участниц на конфликты.

Лена Третьякова — Лена Кулемина

Образ пацанки воплотила на экране бас-гитаристка Лена Третьякова, героиня которой колебалась между музыкой и спортом. Сегодня девушка кардинально сменила имидж, включив в гардероб платья. Как и ее героиня, бывшая "ранетка" ведет здоровый образ жизни: занимается йогой и планирует открыть собственную студию. Одновременно Третьякова выступает в качестве коуча по психологии в своем блоге в Instagram.

@_lenatretyakova_

Также она развивает YouTube-канал Kuraga, на котором вместе с Женей Огурцовой рассказывает о воспитании детей, отношениях и сексе. Третьякова признавалась, что у нее были романтические отношения с женщинами, но она не считает себя бисексуалкой, поскольку это был всего лишь эксперимент. Судя по фотографиям в соцсетях, у Третьяковой есть молодой человек, о помолвке с которым она объявила в 2018-м году. Экс-участница "Ранеток" рассказывала, что планирует взять ребенка из детского дома, поскольку по здоровью она пока не может обзавестись собственными детьми.

Наталья Мильниченко (Щелокова) — Наташа Липатова

Гитаристка Наталья Мильниченко исполнила в сериале роль меланхоличной Наташи Липатовой, которая по сюжету была безответно влюблена в друга детства Антона и ревновала его к Ане. Что до личной жизни девушки, то сразу после ухода Леры Козловой из группы у нее завязался роман с Сергеем Мильниченко.

@natasha_milnichenko

Причем возлюбленных не остановили ни разница в возрасте, ни наличие у продюсера дочери, которая была практически ровесницей артистки. Пара поженилась в 2009 году. Несмотря на то, что Мильниченко не выкладывает в сеть совместные фото, известно, что супруги воспитывают троих детей - дочерей Рассказу и Иву, а также сына Игоря.

За год до официального распада "Ранеток" Щелокова начала сольную карьеру, однако в настоящий момент она больше внимания уделяет семье.

Нюта Байдавлетова

На место ушедшей Леры Козловой барабанщицей "Ранеток" была выбрана Нюта Байдавлетова. По признанию девушки, у нее было всего две недели на то, чтобы освоить ударные и выучить репертуар группы. Правда, зрители сериала из-за ухода Леры были изначально негативно настроены к новой участнице и даже устраивали митинги.

@nyutaofficial

Нюта признавалась, что ей было психологически тяжело выносить негатив в свою сторону, однако через какое-то время отношение к ней изменилось, — и пришло признание. Как и другие участницы, Байдавлетова после распада группы начала вести видеоблог. Также она приняла участие в шоу "Экстрасенсы ведут расследование", где с нее по сюжету сняли родовое проклятие. Несмотря на то, что артистка заключала контракт с продюсерским центром Максима Фадеева, музыкальная карьера у нее так и не состоялась.