Почему все ждут корейскую версию «Бумажного дома»

Не успели поклонники испанского «Бумажного дома» отойти от финала сериала, как в Сети появился тизер корейской версии проекта. Что известно об одном из самых ожидаемых шоу года, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "зер "Бумажного ограбления: Корея — объединенная экономическая зона" Кадр из сериала "зер "Бумажного ограбления: Корея — объединенная экономическая зона"

Стриминговый сервис Netflix показал первый тизер «Бумажного ограбления: Корея — объединенная экономическая зона». В начале ролика Профессор, которого играет Ю Джи-тхэ, внимательно изучает знакомые нам по оригинальной версии сериала маски Сальвадора Дали. В проекте, судя по тизеру, также останутся и все персонажи: от Токио до Берлина (кстати, его сыграет звезда «Игры в кальмара» Пак Хэ Су).

Кадр из сериала "зер "Бумажного ограбления: Корея — объединенная экономическая зона"

Режиссером будущей южнокорейской адаптации станет Ким Хон Сон, а сценаристом – Рю Ен Дже. Первый сезон будет состоять из 12 эпизодов продолжительностью 60 минут. Дата премьеры намечена на осень 2022 года.

Напомним, испанский сериал «Бумажный дом» рассказывает о преступниках, решивших ограбить Королевский монетный двор Испании и украсть 2,4 миллиарда евро, не пролив ни единой капли крови. Человек под псевдонимом Профессор контролирует каждый шаг операции, но идеальный план, который разрабатывался годами, срывается из-за непредсказуемого поведения некоторых членов команды. И когда, кажется, что дерзкое ограбление вот-вот сорвется, главарь преступников находит неочевидный выход из ситуации.

Кадр из сериала "Бумажный дом"