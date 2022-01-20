Российские сериалы, пробуждающие ностальгию

В начале 2000-х случился настоящий сериальный "бум". Еще не избалованные контентом зрители ни на шаг не отходили от телевизора, в надежде увидеть очередной судьбоносный поворот в жизни любимых героев. "Рамблер" собрал подборку российских сериалов, пробуждающих ностальгию.

Фото: Кадр из сериала «Кармелита» Кадр из сериала «Кармелита»

«Бедная Настя» (2003)

Кадр из сериала «Бедная Настя»

1839 год. Барон Корф — пожилой мужчина, который вырастил Анну, как собственную дочь, и мечтает, что она будет выступать на сцене императорского театра. Высшее общество Петербурга видит в девушке несомненный талант, и подавляющее большинство пророчит ей прекрасное будущее. С первого взгляда в красавицу Анну влюбляется князь Михаил Репин, и кажется, что жизнь юной девушки непременно сложится, и все ее мечты осуществятся. Вот только никто из высшего общества даже не подозревает, что Анна — крепостная.

«Не родись красивой» (2005)

Кадр из сериала «Не родись красивой»

Андрей Жданов, член совета директоров компании «Зималетто», занят поисками секретарши. У него есть две претендентки: Катя Пушкарева и Вика Клочкова. Катя закончила экономический факультет МГУ с отличием. Но она некрасива, поэтому неуверенна в себе. Вика же, наоборот. Жданов принимает на работу обеих претенденток. Катя практически сразу влюбляется в своего начальника, но на взаимность не рассчитывает. Андрей назначает ее своей личной помощницей и делает финансовым директором компании, которая вскоре оказывается на грани банкротства.

«Кармелита» (2005)

Кадр из сериала «Кармелита»

В живописный провинциальный городок, где живет цыганский барон Баро Зарецкий, приходит со своим табором его давний друг Бейбут. Еще много лет назад приятели условились поженить своих детей, как только те достигнут совершеннолетия.

Красавец Миро, сын Бейбута, вовсе не прочь жениться на хорошенькой дочери Баро, Кармелите. Однако юная цыганка не желает следовать устаревшим традициям. Более того, она позволяет себе абсолютно недопустимое — влюбляется в русского юношу.

«Провинциалы» (2002)

Кадр из сериала «Провинциалы»