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48 минут назад

"Игру в кальмара" продлили на второй сезон

Стриминговый сервис Netflix подтвердил продление южнокорейского сериала «Игра в кальмара» на второй сезон. Об этом сообщает The Verge.

На встрече по обсуждению доходов платформы за четвертый квартал директор по контенту Netflix Тед Сарандос заявил, что шоу продлили. Однако она не уточнил, когда стоит ждать продолжениям проекта и начались ли уже съемки.

Еще в ноябре 2021 года режиссер сериала Хван Дон-хек заявил, что ленту ждет продолжение:

"Из-за второго сезона было так много давления, так много просьб и так много любви. В настоящее время я занимаюсь планированием. Но я думаю, что еще рано говорить, когда и как он выйдет".

Читайте также о том, что "Игру в кальмара" назвали лучшим сериалом 2021 года.

Сериалы,Видео,Netflix,
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