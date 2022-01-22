10 гениальных, но ужасно недооцененных сериалов

Пользователь сайта Reddit под ником @OpulentOwl задал на форуме вопрос: «О каких отличных сериалах никогда не говорят?».

Фото: «Больница Никербокер» «Больница Никербокер»

«Рамблер» собрал самые популярные и залайканные ответы.

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«Мастера вечеринок»

«Полно замечательных, удивительных актеров. Лиззи Каплан, Адам Скотт (мое первое знакомство с ним — с тех пор я люблю его), Мартин Старр, Джимми-чертов-Симпсон, и Кен, черт его возьми, Марино. Фантастический актерский состав», — @kasmackity.

«Мастера вечеринок»

«Двойник»

«Триллер времен холодной войны, но в наше время и между соседними альтернативными мирами. Чертовски отличное шоу. Оно закончилось слишком рано», — @ZardozSpeaks.

«Давай еще, Тэд»

«Его бесцеремонно отменили раньше времени, а канал ABC сослался на нехватку зрителей. Время от времени он всплывает на Reddit, но, поскольку он вышел в 2009 году, в наши дни он вне культурной сферы. К сожалению, потому что Порша де Росси была в нем невероятной», — @lifelongfreshman.

«Давай еще, Тэд»

«Искатели сокровищ»

«Чрезвычайно сдержанная и очень британская, но очень душевная и милая комедия о металлоискателях в Эссексе»; «Недооцененная жемчужина. Музыкальная тема — одна из моих любимых», —@BwingoLord1.

«Искатели сокровищ»

«Ты — воплощение порока»

«По моим меркам — 10/10. Он веселый, и каждый эпизод поражает. Сценарий невероятен, и актеры идеально подобраны»; «Это такое забавное и захватывающее шоу, но реально изображает психические состояния», — @UninterestingHuman, @SleepySpookySkeleton.

«Ты — воплощение порока»

«Больница Никербокер»

«У него был невероятный актерский состав. Одно из тех шоу, после которого я активно искал актеров. Я буду смотреть Андре Холланда и Джереми Бобба в чем угодно! Крис Салливан был о-о-очень хорош с Карой Сеймур», — @CCMacReddit

«Остановись и гори»

«"Остановись и гори" — это один из тех редких случаев, где все актеры одинаково талантливы, и все они получают идеальные реплики, которые кажутся совершенно естественными и реальными», — @MordredKLB.

«Остановись и гори»

«Мертвые до востребования»

«Лучшее описание, которое я когда-либо слышал, — это „болезненно мило“. Такое хорошее шоу, наверное, пришло время посмотреть его снова»; «Художественное оформление и декорации были прекрасны. Такие яркие», — @bitey87, @Rizo1981.

«Мертвые до востребования»

«Детективное агентство Дирка Джентли»

«Это потрясающее шоу, и каждый должен его посмотреть», — @magusheart.