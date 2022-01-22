"Аркейн" — претенциозная заявка от титанов игровой индустрии

Сериал "Аркейн" — претенциозная заявка от Riot games, премьера шоу состоялась на платформе Netflix в ноябре 2021 года. В первую волну его посмотрели, пожалуй, все поклонники вселенной "Лиги легенд". Но если вы до сих пор не видели мультипликационный сериал от создателей культовой сетевой игры League og legends, то самое время это исправить. Подробнее об одном из самых ожидаемых сериалов минувшего 2021 года — в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Arcane" Кадр из сериала "Arcane"

"Аркейн" — детище студии Fortiche Productions под руководством Riot games, компании, которая создала культовую многопользовательскую игру League of legends.

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League of legends не только считается основным конкурентом схожей по структуре игровой механики всемирно популярной Dota 2, но даже смогла переманить некоторых пользователей на свою сторону. Создатели сделали ставку в том числе и на детальную проработку биографии каждого героя, который в игре называется "чемпионом". Так как новые персонажи во вселенной "Лиги легенд" появлялись регулярно, а их истории все теснее переплетались друг с другом, логично было бы предположить, что однажды это выльется в нечто большее, чем просто борьбу между десятью чемпионами на карте с видом сверху.

Riot games действительно пошли дальше — даже те, кто ничего не смыслит в играх, наверняка видели в подборках видео в Сети эпичные синематики от создателей "Лиги". Редко, но метко, Riot games выпускали совершенно эпичные по размаху видеоклипы с персонажами своей игры, в которых была прекрасна передана не только игровая механика каждого из чемпионов, но и его история.

Однажды стало мало и такого размаха. "Аркейн" стал логичным следующим этапом в вехе завоевания всенародной любви геймеров.

Масштабная рекламная кампания сделала свое дело: к дате премьеры терпение поклонников игры, а также просто любопытствующих, уже достигло предела, рецензии посыпались как из рога изобилия. Далеко не все из них были положительными, как хотелось бы авторам. Создателей обвиняли в поверхностности изложения сюжета, а также упрощении историй героев игры. Хорошо это или плохо — каждый зритель решит сам для себя.

Кадр из сериала "Arcane"

Но действительно, для того, чтобы рассказать историю, авторам пришлось приложить немало усилий, чтобы сюжет был понятен не только для ярых поклонников игры, но и для тех, кто и вовсе не знал про ее существование. Кажется, у них это вполне получилось, хотя для простоты изложения действительно пришлось поменять биографии части персонажей.

Что уж точно не вызывает никаких вопросов — это визуальный ряд. "Аркейн" — это классический рисованный мультик или детище компьютерной графики? Правильного ответа нет, потому что создатели действительно приложили все усилия, чтобы удивить искушенного зрителя.

Кадр из сериала "Arcane"

Также стоит отметить убойные саундтреки, для записи которых были приглашены мировые звезды музыкальной сцены Стинг, Woodkid, Imagine Dragons и другие.

Что по сюжету, так в его основе вечное противостояние богатых и бедных, власти, самоуправства и хаоса. Как выживать в этом мире и оставаться ли верными себе — этим и задаются герои истории первого сезона "Аркейн", за которым, надеемся, последует и второй.

Официальных заявлений от создателей пока не было. Но тем не менее, в СМИ появилась информация, что новые серии могут выйти в 2023 году.