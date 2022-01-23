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32 минуты назад

Пять бодрых сериалов, которые можно посмотреть за три дня

Рабочие будни не оставляет много времени на просмотр телевизионных шоу. Но есть сериалы, на которые не понадобится тратить недели и месяцы. Подробности — в подборке «Рамблера».

Пять бодрых сериалов, которые можно посмотреть за три дня
Фото: Кадр из сериала «Чудотворцы»Кадр из сериала «Чудотворцы»

«Чудотворцы»

Видео дня

Комедийная антология от Саймона Рича, высмеивающая штампы массовой культуры, хулиганский кроссворд для эрудированного зрителя. Первый сезон рассказывает о буднях большого босса — Бога и ангелов в корпорации «Небеса» и о попытке исполнить молитву двух влюбленных, чтобы остановить конец света. Второй сезон прошелся по Темным векам, но не забыл об актуальных проблемах современности. Глуповатый принц и дочка очистителя выгребных ям не желают оправдывать родительские ожидания. Третий сезон взялся за Дикий Запад, поставив с ног на голову все стереотипы жанра. В первом сезоне всего семь серий, во втором и третьем — по десять. Однако каждый эпизод длится всего двадцать минут, так что три дня юмора всех оттенков вам обеспечены.

В главных ролях — Стив Бушеми, Джеральдин Вишванатан, Каран Сони, Джон Басс и Дэниэл Рэдклиф, который именно здесь навсегда избавился от образа «мальчика, который выжил».

«Пять»

Детективная драма в десяти эпизодах о загадочном исчезновении, которое отразилось на судьбе четырех друзей. Однажды двенадцатилетние Прю, Дэнни, Слэйд и Марк пошли гулять в парк. За ними увязался пятилетний брат Марка Джесси. Но детям не хотелось возиться с малышом, поэтому они велели ему возвращаться домой. Обиженный Джесси убежал, но домой так и не вернулся. Дружба между ребятами прекращается, но через двадцать лет Дэнни, будучи детективом, узнает, что на месте очередного убийства обнаружили ДНК Джесси. Он начинает его поиски.

В главных ролях — О. Т. Фагбенли, Том Каллен, Ханна Артертон, Сара Солемани, Ли Инглби, Джеральдин Джеймс и Майкл Мэлоуни.

«Мейр из Исстауна»

В криминальной драме из семи эпизодов Мейр Шиэн расследует убийство юной матери-одиночки в пригороде Филадельфии. Женщина — местная знаменитость, так как 25 лет назад она стала героиней баскетбольного чемпионата. При этом ее собственная жизнь летит ко всем чертям: она переживает самоубийство сына и судится с невесткой-наркоманкой за право опеки над единственным внуком. Кроме того, ей не дает покоя нераскрытое дело об исчезновении другой юной девушки.

В главных ролях — Кейт Уинслет, Джулианна Николсон, Джин Смарт, Энгаури Райс, Эван Питерс и Кэйли Спэни.

Кадр из сериала «Мейр из Исстауна»

«И повсюду тлеют пожары»

В маленьком городке Шейкер-Хайтс сталкиваются две женщины. Элена Ричардсон — образцовая жена и мать с идеальной укладкой и подстриженным газоном во дворе. Миа Уоррен — бунтарка, которая игнорирует любые правила и нигде не задерживается надолго. Объединяет этих женщин только тот факт, что они обе матери. Их встреча обернется настоящим пожаром, который будет гореть на протяжении восьми серий.

В главных ролях — Риз Уизерспун, Керри Вашингтон, Александра Андервуд, Джошуа Джексон, Розмари ДеУитт, Джэйд Петтиджон.

«Топи»

Мистический сериал из семи эпизодов от Владимира Мирзоева. Пять молодых людей отправляются в загадочный монастырь в окрестностях деревни Топи. Там будто бы происходят чудеса. Создатель мессенджера Денис надеется обрести исцеление, журналист провластного медиа Максим за ним следит, чеченка Эля скрывается от жениха, Катю бросил жених, а Соня переживает из-за смерти сестры. Ребята добираются до Топей. Но обнаруживают, что монастырь заброшен, деревенские жители ведут себя странно, а уехать из Топей обратно невозможно.

В главных ролях — Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица и Софья Володчинская.

Сериалы,Чудотворец,Майкл Мэлоуни,Ханна Артертон,Том Каллен,Анастасия Крылова,Джулианна Николсон,Тихон Жизневский,Розмари Деуитт,Стив Бушеми,Энгаури Райс,Джошуа Джексон,Сара Солемани,Джон Басс,Эван Питерс,Катерина Шпица,Владимир Мирзоев,Кейт Уинслет,Иван Янковский,Риз Уизерспун,
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