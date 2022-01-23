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56 минут назад

"Это преступление": почему "Бригаду" хотели запретить в России

Многосерийный фильм "Бригада" вышел на экраны почти 20 лет назад. Многие актеры, которые сыграли в проекте, стали настоящими звездами. Однако некоторые выступают за то, чтобы запретить показ "Бригады" в России. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

"Это преступление": почему "Бригаду" хотели запретить в России
Фото: Кадр из сериала "Бригада"Кадр из сериала "Бригада"

Так, актер Павел Майков, сыгравший в сериале "Бригада" персонажа по кличке Пчела, в одном из своих интервью заявил, что проект принес обществу вред, поскольку после просмотра "мальчики захотели стать бандитами".

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"Мне как актеру сериал "Бригада" принес пользу — известность, а обществу, людям — вред. "Бригада" — это преступление перед Россией, в котором я участвовал. И Безруков участвовал. Только он потом Иисуса Христа сыграл. А я бы никогда не решился после "Бригады". Когда смотрели "Бригаду" — улицы опустели, преступность уменьшилась: все сидели и смотрели "Бригаду". Говорят, вот Бондарчук снял культовый фильм — ерунда: никто не смотрит фильмы Бондарчука",

— заявил Майков.

После этого продюсер телесериала Александр Акопов дал свой комментарий:

"Скорее наоборот, они [сериалы на криминальную тему] способны отвратить большинство молодых людей от желания стать преступниками. Что касается сериала "Бригада", то я не знаю, обратил ли внимание актер Майков на то, что его персонаж в итоге был убит. Это урок подрастающему поколению".

Кроме этого, российский государственный, политический и общественный деятель в 2017 году внес в Госдуму законопроект, запрещающий "пропаганду криминальной субкультуры".

"Если вы спросите мое личное мнение, сериал "Бригада" — это, безусловно, популяризация криминальных ценностей. <...> Я "Бригаду" бы не допустил к прокату. Я бы меньше всего хотел, чтобы этот сериал смотрели молодые люди сейчас и получали бы представление о том, как из простого парня из простой семьи можно превратиться в грозу криминальной Москвы. Однозначно".

В 2015 году российский телесериал "Бригада" и еще несколько популярных фильмов и сериалов были запрещены к показу в Украине. По мнению главы Госкино Филиппа Ильенко, фильм о российских криминальных авторитетах 1990-х годов несет в сознание масс "российскую пропаганду и идеологию". Под запрет также попал сериал "Улицы разбитых фонарей-5", военно-патриотические фильмы "Мы из будущего" и "Конвой PQ-17".

Сериалы,Я,Павел Майков,Александр Акопов,Иисус Христос,Госдума,
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