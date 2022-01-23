"Это преступление": почему "Бригаду" хотели запретить в России

"Если вы спросите мое личное мнение, сериал "Бригада" — это, безусловно, популяризация криминальных ценностей. <...> Я "Бригаду" бы не допустил к прокату. Я бы меньше всего хотел, чтобы этот сериал смотрели молодые люди сейчас и получали бы представление о том, как из простого парня из простой семьи можно превратиться в грозу криминальной Москвы. Однозначно".