"Это преступление": почему "Бригаду" хотели запретить в России

Многосерийный фильм "Бригада" вышел на экраны почти 20 лет назад. Многие актеры, которые сыграли в проекте, стали настоящими звездами. Однако некоторые выступают за то, чтобы запретить показ "Бригады" в России. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Так, актер Павел Майков, сыгравший в сериале "Бригада" персонажа по кличке Пчела, в одном из своих интервью заявил, что проект принес обществу вред, поскольку после просмотра "мальчики захотели стать бандитами".
"Мне как актеру сериал "Бригада" принес пользу — известность, а обществу, людям — вред. "Бригада" — это преступление перед Россией, в котором я участвовал. И Безруков участвовал. Только он потом Иисуса Христа сыграл. А я бы никогда не решился после "Бригады". Когда смотрели "Бригаду" — улицы опустели, преступность уменьшилась: все сидели и смотрели "Бригаду". Говорят, вот Бондарчук снял культовый фильм — ерунда: никто не смотрит фильмы Бондарчука",
— заявил Майков.
После этого продюсер телесериала Александр Акопов дал свой комментарий:
"Скорее наоборот, они [сериалы на криминальную тему] способны отвратить большинство молодых людей от желания стать преступниками. Что касается сериала "Бригада", то я не знаю, обратил ли внимание актер Майков на то, что его персонаж в итоге был убит. Это урок подрастающему поколению".
Кроме этого, российский государственный, политический и общественный деятель в 2017 году внес в Госдуму законопроект, запрещающий "пропаганду криминальной субкультуры".
"Если вы спросите мое личное мнение, сериал "Бригада" — это, безусловно, популяризация криминальных ценностей. <...> Я "Бригаду" бы не допустил к прокату. Я бы меньше всего хотел, чтобы этот сериал смотрели молодые люди сейчас и получали бы представление о том, как из простого парня из простой семьи можно превратиться в грозу криминальной Москвы. Однозначно".
В 2015 году российский телесериал "Бригада" и еще несколько популярных фильмов и сериалов были запрещены к показу в Украине. По мнению главы Госкино Филиппа Ильенко, фильм о российских криминальных авторитетах 1990-х годов несет в сознание масс "российскую пропаганду и идеологию". Под запрет также попал сериал "Улицы разбитых фонарей-5", военно-патриотические фильмы "Мы из будущего" и "Конвой PQ-17".