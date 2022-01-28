Как выглядит украинский ремейк «Не родись красивой»

7 февраля 2022 года в России выходит украинская адаптация колумбийской теленовеллы «Я — Бэтти, дурнушка». Название сериала — «Моя любимая Страшко». В России колумбийскую мелодраму тоже адаптировали, но в 2005 году: сериал «Не родись красивой» добился большого успеха и сделал из исполнителей главных ролей звезд. В чем же схожи и чем различаются российская и украинская версия оригинала?

Фото: Кадр из сериала «Не родись красивой» Кадр из сериала «Не родись красивой»

Основная сюжетная линия в российской и украинской версии почти не отличается. Главная героиня — неприметная, но умная девушка — устраивается в модную компанию. В «Не родись красивой» Катя Пушкарева работала секретарем в фирме по производству модной одежды «Zimaletto». В новой версии Настя Глушко устраивается ассистенткой директора в косметическую компанию Bon Visage.

Кадр из сериала «Моя любимая Страшко»

В мире богатых и красивых героиня чувствует себя лишней, но она находит подруг и влюбляется в своего босса: Андрея Жданова в российской версии, Макса Бондаренко — в украинской.

«Моя любимая Страшко»

Однако разница между сериалами не только в именах. Так, «Не родись красивой» — мелодрама продолжительностью в 200 эпизодов. «Моя любимая Страшко» — скорее комедия, а эпизодов — «всего» 48. Впрочем, актеры не отрицают второй сезон. В разговоре с kino.24tv.ua исполнительница главной роли Ирина Поплавская отметила, что «все может быть».

«Я не знаю, но я понимаю. Там действительно такая концовка "подвешенная", ее можно по-разному воспринимать: и как незавершенную историю, и как завершенную в каком-то смысле, поэтому все может быть».

Кадр из сериала «Моя любимая Страшко»

Кроме того, «Моя любимая Страшко» — история более современная: повествование ведется в наше время, примерно в 2020-2021 гг. Это и плюс, и минус шоу: с одной стороны, обновление — это всегда хорошо. С другой — изначальная история в нынешнем мире смотрится натянуто. Это подчеркнул один из комментаторов под трейлером сериала на YouTube.

«Над брекетами даже в школах уже меньше смеются, не то, что в 00-х. Героиня вполне себе симпатичная, без лишнего веса. <...> Сейчас восстановить эту идею с дурнушкой — это привет из каменного века, сейчас многое поменялось в обществе <...> Например, я понимаю, если бы героиня страдала РПП, паническими атаками на фоне буллинга и переживала о том, что о ней подумают люди, имела бы социофобию <...> Когда-то и я фанател от "Не родись красивой", но спустя 15 лет эта идея с дурнушкой требует качественного пересмотра с учетом последних тенденций в обществе», — отметил пользователь Serhii Nozdrin.