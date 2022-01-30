Памела Андерсон и русская аферистка: главные сериалы февраля

Близится февраль, а это значит, что и новая порция увлекательных сериалов. В феврале зрители узнают подробности отношений Памелы Андерсон с Томми Ли, а также, как русской аферистке удалось пробиться в высший свет Нью-Йорка. "Рамблер" расскажет о главных премьерах грядущего месяца.

Фото: Кадр из сериала "Пэм и Томми" Кадр из сериала "Пэм и Томми"

"Пэм и Томми"

Сериал расскажет историю отношений Памелы Андерсон с музыкантом Томми Ли, а также то, как пара переживает скандал, когда кто-то слил в интернет их домашнее пикантное видео из медового месяца. Стоит отметить, что проект привлек внимание зрителей еще до официальный промоматериалов, они были поражены преображением актрисы Лили Джеймс. А роль Томми Ли примерил на себя Себастьян Стэн. Премьера сериала запланирована на второе февраля.

"Изобретая Анну"

Кадр из сериала "Изобретая Анну"

Журналистке Вивиан предстоит расследование истории знаменитой Анны Делви, чью настоящее имя Анна Сорокина. Русской аферистке удалось убедить все сливки общества Нью-Йорка, что она наследница одной богатой семьи из Германии. Премьера мини-сериала состоится 11 февраля.

"Викинги: Вальхалла"

Кадр из сериала "Викинги: Вальхалла"