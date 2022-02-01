Новый южнокорейский сериал, который взорвал мировые рейтинги

Южнокорейские сериалы продолжают покорять мир: 28 января Netflix представил новый зомби-проект «Мы все мертвы». За сутки шоу режиссеров Ли Джэ-гю и Ким Нам-су обогнало нашумевшую «Игру в кальмара» и за сутки возглавило мировой рейтинг сериалов на стриминговом сервисе. Что нужно знать о хите, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Мы все мертвы" Кадр из сериала "Мы все мертвы"

Кровавый экшен «Мы все мертвы» рассказывает историю школы, в которую проникает загадочный вирус, всего за несколько минут после попадания в организм человека полностью преображающий его. Зараженные перестают здраво мыслить и не могут думать ни о чем, кроме жажды крови. Старшеклассники оказываются запертыми в одном из кабинетов, из которого не могут выбраться так, чтобы не рисковать своей жизнью. «Зомби заполонили нашу школу. Вы сбежите, умрете или объединитесь, чтобы выжить?» — написано в описании трейлера к сериалу.

Кадр из сериала "Мы все мертвы"

Отметим, что критики оценивают проект весьма неоднозначно, по их мнению, не каждому зрителю придутся по душе провокационные схемы: роды во время зомби-апокалипсиса, кровь, фонтаном хлещущая из шеи и другие жанровые приемы могут шокировать.

Для тех, кто сейчас находится в поисках захватывающей дорамы также рекомендуем обратить внимание на следующие сериалы:

«Игра в кальмара»

Драматический триллер, ставший таким популярным на Netflix. Это история о сотне игроков, ради денег принимающих странное приглашение поучаствовать в детских соревнованиях. На кону заманчивый приз в 40 миллионов долларов, вот только ставки оказываются слишком высоки.

Кадр из сериала "Игра в кальмара"

«Во имя мести»

В центре сюжета – старшеклассница Юн Джи-у, 17-й день рождения у которой явно не задался. Из-за криминальной деятельности отца ее преследует полиция, в школе донимают одноклассницы, учителя уже готовы избавиться от неудобной подопечной, а непутевый родитель давно не появлялся дома. Когда встреча все же почти состоялась, его убивают на глазах дочери, и она, раздираемая чувством вины и ненависти, решает отомстить. Расследуя убийство, она просит помощи у влиятельного криминального босса, и по его указанию поступает на службу в полицию.

Кадр из сериала "Во имя мести"

«Зов ада»

По сюжету некоторые люди начинают слышать предсказание о своей смерти, и вскоре за ними приходят загадочные существа и утаскивают их в ад. Лидер набирающего популярность культа считает происходящее божественным откровением.

Кадр из сериала "Зов ада"

«Легенда синего моря»

История о русалке Сим Чон, которая выходит на сушу и встречает в номере отеля циничного афериста и ловкого ловеласа Хо Джун Джэ. Она устраивает повсюду хаос, но непостижимо притягивает юношу, как будто он знал и ждал ее всю жизнь… Оказывается, что нить судьбы связывает их с прошлыми жизнями и их история еще повторится через века.

Кадр из сериала "Легенда синего моря"

«Демон» («Гоблин»)

История о демоне из династии Коре, который вынужден жить среди людей вот уже 900 лет в наказание за прошлые грехи. Ему необходимо найти невесту среди смертных девушек, чтобы положить конец своей бессмертной жизни. Кстати, проект стал одним из самых рейтинговых дорам в истории корейского телевидения.