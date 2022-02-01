Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
0° в 
USD 77.13EUR 86.79
Войти в почту
3 часа назад

Как «Декстер»: сериалы о преступниках, которых невозможно поймать

Судмедэксперт из Майами вершит собственное правосудие, Ганнибал Лектер помогает в поимке серийного убийцы: «Рамблер» собрал сериалы о виртуозных преступниках, от которых невозможно оторваться.

Как «Декстер»: сериалы о преступниках, которых невозможно поймать
Фото: Кадр из сериала "Декстер" Кадр из сериала "Декстер"

«Декстер»

Сериал о судмедэксперте из Майами Декстере Моргане, который в свободное время убивает преступников, до которых почему-либо не смогла или не захотела добраться правоохранительные органы. Благодаря тому, что его отец был полицейским, он отлично научился скрывать улики. А сами убийства превратились для него в целое искусство.

Кадр из сериала "Декстер"

«Ганнибал»

Сериал о знаменитом докторе Ганнибале Лектере (его сыграл неподражаемый Мадс Миккельсен), который помогает одаренному профайлеру Уиллу Грэму в поимке серийного убийцы. Вместе они охотятся за коварным преступником, после чего Лектер становится регулярным консультантом Уилла, а также помогает ему справиться с психологической травмой.

Кадр из сериала "Ганнибал"

«Крах»

Джиллиан Андерсон и Джейми Дорнан в сериале об убийце с идеальной репутацией, который держит в страхе весь Белфаст. Городская полиция никак не может поймать неуловимого маньяка, тогда за дело берется детектив Стелла Гибсон, которая пробует разобраться в этом загадочном мрачном деле.

Кадр из сериала "Крах"

«Убивая Еву»

Аналитик Ева Поластри начинает охоту на наемную убийцу-психопатку Вилланель. По мере того, как погоня прогрессирует, обе развивают взаимную одержимость…В главных ролях Джоди Комер и Сандра О. Кстати, премьера четвертого и последнего сезона состоится в 2022 году.

Кадр из сериала "Убивая Еву"

«Злой город»

Загадочный убийца из Лос-Анджелеса в исполнении Эда Вествика заманивает девушек в собственный автомобиль и отъезжает на уединенный пустырь. Там он расправляется с жертвами, а после их тела оставляет там, где их быстро обнаружат. Преступник выработал уникальный почерк: незадолго до убийства он звонит на радио и просит поставить песню, тем самым называя имя очередной жертвы…

Кадр из сериала "Злой город"
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители