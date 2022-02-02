7 сериалов, которыми все одержимы

Архивист оказывается затянут в водоворот мистических событий, связанных с загадочным культом, бывшего спецагента вербует ЦРУ, чтобы она помогла поймать убийцу с уникальными навыками, как у нее: «Рамблер» собрал сериалы, о которых сейчас говорят все.

Фото: Кадр из сериала "Мы все мертвы" Кадр из сериала "Мы все мертвы"

«Архив 81»

Видео дня

Молодого архивиста Дэна, восстанавливающего поврежденные записи, затягивает в водоворот мистических событий, связанных с исчезновением режиссера-документалиста Мелоди, который занимался расследованием деятельности сатанинской секты.

Кадр из сериала "Архив 81"

«Женщина в доме напротив девушки в окне»

Мини-сериал рассказывает о девушке Анне, которая с бокалом вина у окна наблюдает, как жизнь проходит мимо, пока однажды в дом напротив не переезжает сосед с очаровательной дочкой. Анна начинает думать, что это свет в конце тоннеля, но тут на ее глазах происходит жестокое убийство… Или ей это только показалось?

Кадр из сериала "Женщина в доме напротив девушки в окне"

«Мы все мертвы»

Южнокорейский сериал рассказывает историю школы, в которую проникает загадочный вирус, всего за несколько минут после попадания в организм человека полностью преображающий его. Зараженные перестают здраво мыслить и не могут думать ни о чем, кроме жажды крови. Старшеклассники оказываются запертыми в одном из кабинетов, из которого не могут выбраться так, чтобы не рисковать своей жизнью…

Кадр из сериала "Мы все мертвы"

«С холода»

В прошлом Дженни была агентом КГБ. Теперь она живет размеренной жизнью и вместе с дочкой едет в отпуск в Европу. Но на отдыхе ее вербует ЦРУ, чтобы она помогла найти убийцу, который обладает такими же уникальными способностями, как и она. Кстати, в этом сериале Netflix снялись и российские актрисы: Стася Милославская и Алена Хмельницкая.

Кадр из сериала "С холода"

«Грешница»

В небольшом американском городке детектив пытается раскрыть загадочное убийство: молодая женщина нанесла несколько смертельных ударов ножом незнакомому мужчине. Все знают, кто совершил преступление, но никто не понимает причины, в том числе и сама убийца…

Кадр из сериала "Грешница"

«Пэм и Томми»

Сериал рассказывает историю о том, как таблоиды опубликовали интимное видео звезды сериала «Спасатели Малибу» Памелы Андерсон и ударника Motley Crue Томми Ли из медового месяца. Главные роли в шоу исполнили Лили Джеймс и Себастьян Стэн.

Кадр из сериала "Пэм и Томми"

«Позолоченный век»

Костюмированная драма от создателя «Аббатства Даунтон» о девушке по имени Мариан, которая после смерти отца переезжает из провинции к богатым тетушкам в Нью-Йорк. Так она оказывается втянута в жизни богатых соседей и безжалостного железнодорожного магната, чья жена пытается пробиться в высший свет. Мариан должна понять правила этого общества и проложить себе путь в будущее.