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1 час назад

5 острых сериалов для любителей черного юмора

Катерина Саломе

Пришелец, наемный убийца и владельцы паба — все они герои сериалов из новой подборки «Рамблера».

5 острых сериалов для любителей черного юмора
Фото: Кадр из сериала «Засланец из космоса»Кадр из сериала «Засланец из космоса»

«В Филадельфии всегда солнечно»

Сериал рассказывает о четырех друзьях — владельцах ирландского паба. Заведение находится не в самом лучшем районе, поэтому не пользуются огромным успехом. Главные герои — ребята с «острым» характером. Они грубы, аморальны, бесцеремонны и совершенно беспринципны. Они готовы на все, лишь бы получить прибыль. Для этого им частенько приходится врать, чем они совсем не брезгуют.

«Барри»

Кадр из сериала «Барри»

Главный герой сериала — молодой человек по имени Барри. Жизнь у него довольно непредсказуема и часто вносит коррективы в его планы. Мужчина когда-то служил морским пехотинцем, но потом получилось так, что ему пришлось уйти со службы. Но полученный опыт научил его выживать в любых ситуациях и пользоваться любым смертоносным оружием. Поэтому теперь Барри — первоклассный наемный убийца.

«Уилфред»

Кадр из сериала «Уилфред»

В центре сюжета Райан Ньюмен — юноша с суицидальными наклонностями. Он пытается ухаживать за своей соседкой Дженной, хозяйкой собаки по кличке Уилфред. Уилфред и Райан не понравились друг другу с первого взгляда. Ситуация осложняется, когда Дженни просит парня присмотреть за своей собакой. Дело в том, что в Уилфреде Райан видит мужчину в собачьем костюме, который, к тому же, еще и разговаривает с ним, хотя для остальных Уилфред выглядит как обычная собака.

«Прощай навсегда»

Кадр из сериала «Прощай навсегда»

Главная героиня — язвительная Джен Хардинг, работающая агентом в компании по продаже недвижимости. Однажды ее мужа сбивает автомобиль. Водитель скрылся с места преступления, а мужчина скончался на обочине. Женщина тяжело переживает потерю супруга. Теперь она вынуждена в одиночестве воспитывать двоих сыновей. Понимая, что не в состоянии справиться с депрессией, она ищет помощи на курсах психологической поддержки, организованных пастором Уэйном.

«Засланец из космоса»

Кадр из сериала «Засланец из космоса»

Инопланетянин по имени Гарри попадает в неприятную ситуацию: его космический корабль терпит крушение, поэтому он оказывается на Земле один. Он решает принять человеческий облик, чтобы не выделяться из толпы и дождаться своих сородичей. Гарри устраивается врачом в клинику, где ему каждый день сталкиваться с разными пациентами. Чем дольше он находится на Земле, тем чаще начинает думать, что человечество не так достойно спасения, как думали представители его расы.

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