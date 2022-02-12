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2 часа назад

Куда делаcь баба Нина из сериала «Слепая»

Катерина Саломе

Премьера мистического сериала «Слепая» на канале ТВ-3 состоялась в августе 2014 года. Многосерийная кинолента сразу стала популярной среди зрителей, прежде всего благодаря главному персонажу — бабе Нине. Но последние несколько лет артистка, сыгравшая эту роль, не появляется в кадре — ее заменила другая женщина. «Рамблер» расскажет, куда пропала звезда сериала.

Куда делаcь баба Нина из сериала «Слепая»
Фото: Кадр из сериала «Слепая»Кадр из сериала «Слепая»

Роль ясновидящей бабы Нины исполнила актриса Ирина Кравченко. Ей удалось так правдоподобно сыграть, что зрители поверили в ее дар, позабыв, что баба Нина — вымышленный персонаж. На просторах интернета даже появились сайты мошенников, где они якобы продавали амулеты и услуги ясновидящей.

11 декабря 2020 года Кравченко скончалась, а вместе с ней канул в лету образ бабы Нины. По одной из версий, причиной смерти стало осложнение после коронавирусной инфекции. Другие говорят, что женщина умерла из-за пневмонии, которая развилась после того, как артистка простыла на съемках. На момент гибели актрисе было 75 лет.

Но несмотря на ее кончину, создатели сериала не стали прекращать съемки многосерийной картины. На смену бабе Нине пришла баба Рая — ее преемница и дочь. По сюжету, дар ясновидения в их семье передавался по наследству и исключительно по женской линии. Имя артистки, исполнившей эту роль, не раскрывается.

Кадр из сериала «Слепая»

Фанаты сериала не одобрили новую актрису. По мнению многих, ее актерская игра явно не дотягивает до уровня предыдущей звезды. Поклонники уверены, что проект нужно было закрыть после кончины Кравченко.

«Новая героиня — это нечто. Страшна, как "атомная война". Смотреть неприятно, и она никак к себе не располагает»

«Новая слепая ужасна! Актерская игра отвратительна, сюжет бред. Лучше бы вы его закрыли просто»

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