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29 минут назад

Как выглядела «Моя прекрасная няня» в США

Мира Маркина

"Она работала в бутике в Бирюлево, пока ее парень не выкинул с работы...", — вы наверняка знаете эти строчки, если хотя бы раз включали телевизор в период с 2004 по 2006 год. Именно тогда на российском ТВ шел один из самых популярных проектов того времени — сериал "Моя прекрасная няня", главную роль в котором сыграла Анастасия Заворотнюк. В России проект был адаптацией американского шоу "Няня", главную роль в котором сыграла актриса Фрэнк Дрешер.

1/7 "Она работала в бутике в Бирюлево, пока ее парень не выкинул с работы...", — вы наверняка знаете эти строчки, если хотя бы раз включали телевизор в период с 2004 по 2006 год.
Фото: Кадр из сериала "Няня"
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2/7 В России проект был адаптацией американского шоу "Няня", главную роль в котором сыграла актриса Фрэнк Дрешер.
Фото: Кадр из сериала "Няня"
3/7 Американский оригинальный сериал вышел в 1993 году и был довольно успешным проектом, который продолжался на протяжении шести лет.
Фото: Кадр из сериала "Няня"
4/7 Актриса, сыгравшая в нем главную роль, создала проект вместе со своим бывшим мужем.
Фото: Кадр из сериала "Няня"
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5/7 Примечательно, что в сценарии можно найти комичные проекты из их жизни, а также шаржированные образы друзей их семьи.
Фото: Кадр из сериала "Няня"
6/7 Критики уверены, что из-за того, что сюжет основывался на реальных событиях, проект и получил такой колоссальный успех.
Фото: Кадр из сериала "Няня"
7/7 История американской няни оказалась немного другой: шоу рассказывает о девушке из района Куинс в Нью-Йорке.
Фото: Кадр из сериала "Няня"

Американский оригинальный сериал вышел в 1993 году и был довольно успешным проектом, который продолжался на протяжении шести лет. Актриса, сыгравшая в нем главную роль, создала проект вместе со своим бывшим мужем. Примечательно, что в сценарии можно найти комичные проекты из их жизни, а также шаржированные образы друзей их семьи. Критики уверены, что из-за того, что сюжет основывался на реальных событиях, проект и получил такой колоссальный успех. История американской няни оказалась немного другой: шоу рассказывает о девушке из района Куинс в Нью-Йорке. По происхождению она еврейка и случайно стала няней детей из высшего общества. И работала она не в бутике одежды, а была продавцом косметики. В остальном сюжет и персонажи практически идентичны с тем, что было показано российской публике.

Американский проект "Няня" тоже транслировался на российском телевидении. В начале 2000-х права на показ приобрел канал ДТВ. Его показывали в 60 странах мира, но нигде он не имел такого же успеха, как в США. Позднее проект был адаптирован для аудитории разных стран: Аргентины, Польши, Греции, Мексики и других.

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