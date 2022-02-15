Как выглядела «Моя прекрасная няня» в США

"Она работала в бутике в Бирюлево, пока ее парень не выкинул с работы...", — вы наверняка знаете эти строчки, если хотя бы раз включали телевизор в период с 2004 по 2006 год. Именно тогда на российском ТВ шел один из самых популярных проектов того времени — сериал "Моя прекрасная няня", главную роль в котором сыграла Анастасия Заворотнюк. В России проект был адаптацией американского шоу "Няня", главную роль в котором сыграла актриса Фрэнк Дрешер.

Американский оригинальный сериал вышел в 1993 году и был довольно успешным проектом, который продолжался на протяжении шести лет. Актриса, сыгравшая в нем главную роль, создала проект вместе со своим бывшим мужем. Примечательно, что в сценарии можно найти комичные проекты из их жизни, а также шаржированные образы друзей их семьи. Критики уверены, что из-за того, что сюжет основывался на реальных событиях, проект и получил такой колоссальный успех. История американской няни оказалась немного другой: шоу рассказывает о девушке из района Куинс в Нью-Йорке. По происхождению она еврейка и случайно стала няней детей из высшего общества. И работала она не в бутике одежды, а была продавцом косметики. В остальном сюжет и персонажи практически идентичны с тем, что было показано российской публике.