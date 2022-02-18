Сериалы о горячих парнях, воспитанных улицей

Фильмы и сериалы о “детях улиц” в нашей стране имеют большую аудиторию. Перед вами пять сериалов, пропитанных “пацанской эстетикой”.

Фото: Кадр из сериала "Голяк" Кадр из сериала "Голяк"

Голяк (2019 – …)

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Главный герой – обаятельный оболтус Винни (Джозеф Гилган), воришка с биполярным расстройством. Он живет в фургончике в лесу, ходит к психотерапевту, а в перерывах между делами участвует в ограблениях, которые каждый раз оборачиваются фарсом. Винни помогают его друзья – такие же гопники, дети рабочих. Среди них гей-ирландец Эш, подрабатывающий в стрип-клубе, которым владеет Томмо – малорослый циник в элегантных спортивных костюмах; глуповатый, но добродушный Карди, а также мусульманин Джей Джей, который продает угнанные тачки. Жизнь всей пятерки меняется, когда они случайно крадут деньги криминального авторитета, знаменитого своей жестокостью.

Острые козырьки (2013 – …)

Кадр из сериала "Острые козырьки"

Авторы сериала переносят зрителя в 1920-е годы, в английский Бирмингем. Туда после Первой мировой войны возвращаются братья Томас и Артур Шелби (Киллиан Мерфи, Пол Андерсон). Как и многие молодые люди того времени, Шелби понимают, что стабильность – понятие совершенно эфемерное. Они решают, что пора возобновить преступный бизнес, которым владело старшее поколение, а лучше – распространить власть далеко за пределы Бирмингема. У жестокой и влиятельной семьи появляются названые братья, фирменным знаком которых становится лезвие, зашитое в козырек кепи.

Сыны анархии (2008 – 2014)

В калифорнийском Чарминге существует клуб байкеров, названный “Сыны анархии”. Вот только его члены как раз-таки наоборот следят за тем, чтобы их город оставался под надежной защитой от преступников и наркоторговцев. Слава клуба распространилась далеко за его пределы. В том числе потому, что сами “сыны” участвуют в незаконном обороте оружия. Молодой лидер клуба – Джекс Тэллер (Чарли Ханнэм) – не слишком уверен в том, что выбрал правильный путь. Он пытается изменить свой выбор, что влечет за собой опасные и необратимые последствия.

Отбросы (2009 – 2013)

Здесь мы слегка отступим от темы нашей подборки, ведь в этом сериале воспитание улицей прошли не только парни, но и девчонки. Келли, Нейтан, Кертис, Алиша и Саймон встретились случайно. Всех их, как мелких хулиганов, отправили на общественные работы с целью наказания за проступки. Ребята попадают под грозу, которая наделяет их необычными способностями. Но не думайте, что теперь они превратятся в супергероев. Только представьте себе “героиню”, которая парадоксальным образом вызывает сексуальное возбуждение у всех, кто к ней приблизится.

Как бы то ни было, но ребятам придется научиться жить в новом амплуа, а заодно справиться с собственными комплексами и раскидать всех скелетов из шкафа.

Закон каменных джунглей (2015 – 2017)

Кадр из сериала "Закон каменных джунглей"