Скандальные сериалы о беспринципных женщинах

Она сводит с ума, нарушает чужой семейный уют и переводит внимание на себя. Именно так можно описать героиню из фильма новой подборки «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала «Жизни матрешки» Кадр из сериала «Жизни матрешки»

«Жизни матрешки»

Кадр из сериала «Жизни матрешки»

На вечеринке по поводу своего 36-летия Надя стоит перед зеркалом в ванной. Вскоре она выйдет к гостям, пообщается с друзьями, пожалуется на сбежавшего кота, приятно проведёт вечер и погибнет под колесами автомобиля, чтобы снова оказаться перед зеркалом в той самой ванной. Ситуация повторится снова и снова — каждый раз Надя умирает и приходит в себя в одном и том же месте, а разобраться в причинах этой временной петли и скоропостижно не скончаться оказывается не так-то просто.

«Блеск»

Мечты о популярности молодой актрисы Рут Айлдер не нашли своего отражения в действительности. Девушка окончила академию кинематографа и теперь находится в поиске работы, но все ее усилия тщетны. Таких на улице целая армия и все хотят получить приличную работу, сняться в масштабном проекте и на следующее утро проснуться знаменитыми. Те, у кого есть влиятельные знакомые, давно почивают на лаврах, а такие, как она, ежедневно сбивают ноги в поисках любой работы. Но однажды Рут предлагают роль во второсортном сериале о женщинах-рестлерах.

«Дрянь»

Кадр из сериала «Дрянь»