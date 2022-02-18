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3 часа назад

Скандальные сериалы о беспринципных женщинах

Катерина Саломе

Она сводит с ума, нарушает чужой семейный уют и переводит внимание на себя. Именно так можно описать героиню из фильма новой подборки «Рамблера».

Скандальные сериалы о беспринципных женщинах
Фото: Кадр из сериала «Жизни матрешки»Кадр из сериала «Жизни матрешки»

«Жизни матрешки»

Кадр из сериала «Жизни матрешки»

На вечеринке по поводу своего 36-летия Надя стоит перед зеркалом в ванной. Вскоре она выйдет к гостям, пообщается с друзьями, пожалуется на сбежавшего кота, приятно проведёт вечер и погибнет под колесами автомобиля, чтобы снова оказаться перед зеркалом в той самой ванной. Ситуация повторится снова и снова — каждый раз Надя умирает и приходит в себя в одном и том же месте, а разобраться в причинах этой временной петли и скоропостижно не скончаться оказывается не так-то просто.

«Блеск»

Кадр из сериала «Блеск»

Мечты о популярности молодой актрисы Рут Айлдер не нашли своего отражения в действительности. Девушка окончила академию кинематографа и теперь находится в поиске работы, но все ее усилия тщетны. Таких на улице целая армия и все хотят получить приличную работу, сняться в масштабном проекте и на следующее утро проснуться знаменитыми. Те, у кого есть влиятельные знакомые, давно почивают на лаврах, а такие, как она, ежедневно сбивают ноги в поисках любой работы. Но однажды Рут предлагают роль во второсортном сериале о женщинах-рестлерах.

«Дрянь»

Кадр из сериала «Дрянь»

Фиби пересекла черту 30-летнего возраста, но так и не нашла себя в жизни. Она ведет беспорядочные любовные связи с разными мужчинами и из-за доброты душевной удовлетворяет все их эротические фантазии. Она издавна мечтала открыть свой собственный ресторанный бизнес, но ей критически не хватало денег для начального этапа. Проводя собеседование в банке насчет финансирования, женщина неправильно растолковала слова кредитора, начав снимать с себя одежду. Это недоразумение окончательно разрушило ее перспективы на открытие собственного ресторана.

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