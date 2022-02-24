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4 часа назад

Грабители похитили яйцо Фаберже со съемок сериала «Корона»

Диана Товсепова

Со съемочной площадки сериала «Корона» были похищены драгоценности и столовое серебро £150 тыс. Об этом сообщает издание The Sun.

Грабители похитили яйцо Фаберже со съемок сериала «Корона»
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Ценности были украдены 16 февраля, во время съемок пятой серии сериала Netflix.

Продюсеры сериала рассказали, что в общей сложности было похищено

около двухсот предметов реквизита.

Среди украденных вещей была и дорогая копия русского яйца Фаберже, приобретенного королем Георгом V в 1993 году.

Кроме того, были похищены ювелирные изделия, часы, столовое серебро и птичья клетка. Британские СМИ сообщили, что злоумышленники взломали три грузовика недалеко от места съемок в Донкастере.

«Банде удалось получить доступ к грузовикам, вскрыть их и обчистить до нитки. Продюсеры сериала тщательно отбирали каждый предмет для съемок. Потерять все это – просто душераздирающее зрелище», — цитирует издание The Sun источник.

Продюсеры попросили антикваров обратить внимание на вещи, которые поступают к ним, пока правоохранительные органы ищут грабителей.

Ранее мы писали о сериалах, основанных на реальных событиях.

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