Грабители похитили яйцо Фаберже со съемок сериала «Корона»

Со съемочной площадки сериала «Корона» были похищены драгоценности и столовое серебро £150 тыс. Об этом сообщает издание The Sun.

Фото: legion-media.ru legion-media.ru

Ценности были украдены 16 февраля, во время съемок пятой серии сериала Netflix.

Продюсеры сериала рассказали, что в общей сложности было похищено

около двухсот предметов реквизита.

Среди украденных вещей была и дорогая копия русского яйца Фаберже, приобретенного королем Георгом V в 1993 году.

Кроме того, были похищены ювелирные изделия, часы, столовое серебро и птичья клетка. Британские СМИ сообщили, что злоумышленники взломали три грузовика недалеко от места съемок в Донкастере.

«Банде удалось получить доступ к грузовикам, вскрыть их и обчистить до нитки. Продюсеры сериала тщательно отбирали каждый предмет для съемок. Потерять все это – просто душераздирающее зрелище», — цитирует издание The Sun источник.

Продюсеры попросили антикваров обратить внимание на вещи, которые поступают к ним, пока правоохранительные органы ищут грабителей.