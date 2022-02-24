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3 часа назад

Российские сериалы, ставшие успешными за рубежом

Мария Каткова

В последнее время российский кинематограф не перестает удивлять. Он выпускает все новые сериалы и фильмы, которые становятся успешными за границей. Если раньше за многие проекты было стыдно, то теперь их покупают зарубежные сервисы и они получат популярность у иностранных зрителей. В материале “Рамблера” — российские сериалы, которые стали успешными у зарубежных зрителей.

Российские сериалы, ставшие успешными за рубежом
Фото: Кадр из сериала «Метод»Кадр из сериала «Метод»

“Метод” (2015)

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Это — один из самых рейтинговых российских сериалов, согласно зрительской оценке. Сериал был выкуплен сервисом Netflix и хорошо был воспринят зарубежными зрителями. Также критики высоко оценили работу съемочной группы, а также главных актеров: Паулины Андреевой и Константина Хабенского. В проекте два сезона, сюжет которых рассказывает о двух сотрудниках полиции. Главный герой — следователь с большим стажем, который по щелчку пальцев может раскрывать преступления. К нему приходит молодая стажерка, которая устроилась в полицию, чтобы узнать о смерти своей матери.

“Эпидемия” (2019)

Кадр из сериала "Эпидемия"

В ноябре 2019 года вышел российский сериал, который стал чуть ли не пророческим. В начале 2020 года появился коронавирус, благодаря которому сериал стал очень популярен. Примечательно, что сначала к нему не проявляли такого внимания, а вот контекст мировой болезни оказал на его славу положительное влияние. Сериал так понравился российским зрителям, что его заметили за рубежом и выкупили Netflix. Он был одним из первых российских современных проектов, который на международный рынок видеосервисов.

“Фарца” (2015)

Кадр из сериала "Фарца"

Российский проект был одним из первых, которыми заинтересовался видеосервис Netflix. После того, как онлайн-кинотеатр приобрел права на показ этого сериала, он сразу стал популярен у зрителей за рубежом. Всего в сериале один сезон, и в ближайшее время его продолжения не планируется. Также у него есть награда Ассоциации продюсеров кино и телевидения за лучшую музыку. Проект рассказывает о герое, который проиграл в карты крупную сумму и теперь должен деньги бандитам. На помощь приходят друзья главного героя, которые пытаются его поддержать. Они вспоминают прошлое и становытся фарцовщиками. Главные роли сыграли Александр Петров, Зоя Бербер, Таисия Вилкова, Евгений Стычкин и другие.

“Перевал Дятлова” (2020)

Кадр из сериала "Перевал Дятлова"

Один из самых популярных сериалов на все времена. К концу 2021 года сериал, основанный на реальных событиях, стал самым продаваемым за рубеж. Это объясняется популярностью выбранной тематики и ее освещению с точки зрения современного контекста. Режиссеры в действительности смогли подробно рассказать о произошедшем, при этом не принимая определенную точку зрения. Таинственное происшествие вызывает любопытство не только у россиян, поэтому сериал стал популярен для покупки.

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