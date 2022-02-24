Российские сериалы, ставшие успешными за рубежом

В последнее время российский кинематограф не перестает удивлять. Он выпускает все новые сериалы и фильмы, которые становятся успешными за границей. Если раньше за многие проекты было стыдно, то теперь их покупают зарубежные сервисы и они получат популярность у иностранных зрителей. В материале “Рамблера” — российские сериалы, которые стали успешными у зарубежных зрителей.
Это — один из самых рейтинговых российских сериалов, согласно зрительской оценке. Сериал был выкуплен сервисом Netflix и хорошо был воспринят зарубежными зрителями. Также критики высоко оценили работу съемочной группы, а также главных актеров: Паулины Андреевой и Константина Хабенского. В проекте два сезона, сюжет которых рассказывает о двух сотрудниках полиции. Главный герой — следователь с большим стажем, который по щелчку пальцев может раскрывать преступления. К нему приходит молодая стажерка, которая устроилась в полицию, чтобы узнать о смерти своей матери.
В ноябре 2019 года вышел российский сериал, который стал чуть ли не пророческим. В начале 2020 года появился коронавирус, благодаря которому сериал стал очень популярен. Примечательно, что сначала к нему не проявляли такого внимания, а вот контекст мировой болезни оказал на его славу положительное влияние. Сериал так понравился российским зрителям, что его заметили за рубежом и выкупили Netflix. Он был одним из первых российских современных проектов, который на международный рынок видеосервисов.
Российский проект был одним из первых, которыми заинтересовался видеосервис Netflix. После того, как онлайн-кинотеатр приобрел права на показ этого сериала, он сразу стал популярен у зрителей за рубежом. Всего в сериале один сезон, и в ближайшее время его продолжения не планируется. Также у него есть награда Ассоциации продюсеров кино и телевидения за лучшую музыку. Проект рассказывает о герое, который проиграл в карты крупную сумму и теперь должен деньги бандитам. На помощь приходят друзья главного героя, которые пытаются его поддержать. Они вспоминают прошлое и становытся фарцовщиками. Главные роли сыграли Александр Петров, Зоя Бербер, Таисия Вилкова, Евгений Стычкин и другие.
Один из самых популярных сериалов на все времена. К концу 2021 года сериал, основанный на реальных событиях, стал самым продаваемым за рубеж. Это объясняется популярностью выбранной тематики и ее освещению с точки зрения современного контекста. Режиссеры в действительности смогли подробно рассказать о произошедшем, при этом не принимая определенную точку зрения. Таинственное происшествие вызывает любопытство не только у россиян, поэтому сериал стал популярен для покупки.