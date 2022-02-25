Кадр дня: зачем Нагиеву платили гонорар фальшивыми долларами

Российский детективный телесериал "Каменская" по романам писательницы Александры Марининой выходил в эфир с декабря 1999 года. Сериал стал одним из самых популярных в стране и был очень близок к действительности: по сюжету майор милиции Анастасия Каменская борется с преступностью, которая тогда просто вышла из-под контроля правоохранительных органов.

Фото: Кадр из сериала "Каменская" Кадр из сериала "Каменская"

За 10 лет съемок сериала за кадром случалось немало интересного. Во всех съемочных перипетиях участвовали актеры, среди которых сыгравшая главную героиню Елена Яковлева, Дмитрия Нагиев и другие.

Однажды Дмитрию Нагиеву выплатили гонорар фальшивыми долларами. И это оказалось розыгрышем.

На самом деле белорусское МВД специально для съемок выделило под расписку несколько сотен фальшивых американских долларов. Ради розыгрыша группа решила заплатить Нагиеву фейковый гонорар. Яковлева шутку поддержала и одолжила у Нагиева сто долларов на босоножки и разыграла целый спектакль. Актриса вышла с киностудии и через некоторое врем я вернулась в растерянном и испуганном виде. Яковлева заявила Нагиеву, что доллары оказались фальшивыми, их изъяли и теперь ему грозит арест за распространение подделок.