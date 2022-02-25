Кадр дня: зачем Нагиеву платили гонорар фальшивыми долларами

Российский детективный телесериал "Каменская" по романам писательницы Александры Марининой выходил в эфир с декабря 1999 года. Сериал стал одним из самых популярных в стране и был очень близок к действительности: по сюжету майор милиции Анастасия Каменская борется с преступностью, которая тогда просто вышла из-под контроля правоохранительных органов.
За 10 лет съемок сериала за кадром случалось немало интересного. Во всех съемочных перипетиях участвовали актеры, среди которых сыгравшая главную героиню Елена Яковлева, Дмитрия Нагиев и другие.
Однажды Дмитрию Нагиеву выплатили гонорар фальшивыми долларами. И это оказалось розыгрышем.
На самом деле белорусское МВД специально для съемок выделило под расписку несколько сотен фальшивых американских долларов. Ради розыгрыша группа решила заплатить Нагиеву фейковый гонорар. Яковлева шутку поддержала и одолжила у Нагиева сто долларов на босоножки и разыграла целый спектакль. Актриса вышла с киностудии и через некоторое врем я вернулась в растерянном и испуганном виде. Яковлева заявила Нагиеву, что доллары оказались фальшивыми, их изъяли и теперь ему грозит арест за распространение подделок.
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