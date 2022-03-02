Комедийные сериалы, которые подарят веру в лучшее

Мелкий воришка и его команда промышляют нелегальными делами в британской глубинке, домохозяйка обнаруживает у себя талант к стендапу: «Рамблер» собрал классные сериалы, которые помогут вам хотя бы на минуту отвлечься от происходящего в мире.

Фото: Кадр из сериала "Тед Лассо" Кадр из сериала "Тед Лассо"

«Как я встретил вашу маму»

Один из лучших и самых трогательных ситкомов современности о романтике Теде, который с помощью друзей пытается найти девушку своей мечты. Когда главный герои встречает Робин, он решает, что это любовь с первого взгляда, но у судьбы в запасе есть кое-что еще...

«Удивительная миссис Мейзел»

События разворачиваются в Нью-Йорке 1958-го и рассказывают о примерной домохозяйке Мириам Мейзел, которая внезапно обнаруживает у себя талант… к стендапу. Пилотный эпизод проекта стал одним из самых успешных в истории Amazon Video, а сам сериал — трижды лауреатом «Золотого глобуса».

Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел"

«Голяк»

Остроумная криминальная комедия со звездой «Отбросов» Джозефом Гилганом, которая рассказывает о похождениях мелкого воришки Винни и его подельников в британской глубинке. Все меняется, когда компания переходит дорогу местному криминальному авторитету.

Кадр из сериала "Голяк"

«Эмили в Париже»

Маркетолог из Чикаго Эмили Купер получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. Ей предстоит столкнуться с местной культурой и найти баланс между работой, друзьями и отношениями. В главных ролях: Лили Коллинз.

Кадр из сериала "Эмили в Париже"

«Тед Лассо»

В центре сюжета - тренер сборной колледжа по американскому футболу, оптимист, всеобщий любимец и звезда YouTube Тед Лассо. Новая владелица английского футбольного клуба решает использовать его в корыстных целях и предлагает Лассо должность главного тренера в надежде, что он развалит команду. Ничего не понимая в этом виде спорта, Тед с энтузиазмом приступает к новым обязанностям. В 2021 году спортивная комедия получила четыре премии «Эмми».