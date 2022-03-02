5 серий “Секретных материалов”, от которых бегут мурашки

Осознание, что некоторые эпизоды популярного сериала девяностых “Секретные материалы” основаны на реальных событиях, не на шутку пугает зрителей. Сегодня “Рамблер” расскажет о пяти таких сериях. Будьте внимательны, впереди будут спойлеры.

Фото: Кадр из сериала "Секретные материалы" Кадр из сериала "Секретные материалы"

“Скрепка” (вторая серия третьего сезона)

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Операция “Скрепка” была тайной разведывательной программой Соединенных Штатов. В ее рамках более 1600 немецких ученых, инженеров и техников вывезли из Германии (после Второй мировой войны) в Соединенные Штаты для работы. Многие из них были экс-лидерами нацистской партии.

В сериале агенты ФБР Фокс Малдер (Дэвид Духовны) и Дана Скалли (Джиллиан Андерсон) обнаруживают правительственные документы и записи, согласно которым нацистские ученые, работавшие в рамках операции “Скрепка”, вероятно, создали расу человеко-инопланетных гибридов в секретных лабораториях.

731 (десятая серия третьего сезона)

На самом деле, в двух эпизодах “Секретных материалов” сценаристы коснулись зверств, совершенных японской императорской армией во время Второй мировой войны. После вторжения в Китай правительство Японии создало секретное подразделение по исследованию и разработке биологического и химического оружия. Имперская армия, известная как “Подразделение 731”, проводила эксперименты над китайскими гражданами и военнопленными, используя болезни в качестве оружия. Многие страны, в том числе США, не осудили исследователей. Потому что им нужна была информация, полученная в результате зверских экспериментов над людьми.

Дуэйн Бэрри (пятая серия второго сезона)

В 1848 году американец-железнодорожник Финеас Гейдж получил в ужасную производственную травму: его череп оказался пронзен металлическим прутом. К счастью, Финеас выжил. Однако его личность полностью изменилась в результате травмы головного мозга. Семья больше не узнавала своего родственника: так сильно отличалось его поведение.

В эпизоде “Дуэйн Бэрри” Фокс Малдер и Дана Скалли берут интервью у психиатра по имени Дуэйн Барри, который утверждает, что был похищен инопланетянами. Однако позже Скалли обнаруживает, что лобная доля Дуэйна Барри была повреждена огнестрельным ранением несколько десятилетий назад, что объясняло убеждения Барри. В сериале Дана припоминает случай с Финеасом Гейджем. Однако она говорит, что мужчина тронулся умом, превратился в человека жестокого и аморального. Но это неправда.

Дом (вторая серия четвертого сезона)

Один из самых тревожных эпизодов имел дополнительный дисклеймер, предупреждавший, что содержание серии может негативно повлиять на зрителя. Агенты Малдер и Скалли отправляются в изолированный город Хоум, штат Пенсильвания. Им предстоит расследовать смерть ребенка семьи Пикок, родившегося с серьезными физическими недостатками. Если кратко, то эпизод посвящен проблемам инцеста и жестокого обращения в семье.

Считается, что в основу сюжета этой серии легла печальная история семейства Уорд. Все началось с того, что Делберта Уорда обвинили в убийстве брата (Уильяма Уорда). До этого семья из четырех мужчин уединенно жила в селе недалеко от Ютики (штат Нью-Йорк). У полуграмотных братьев Уорд был очень низкий IQ. Поэтому и Делберт избежал тюрьмы, заявив, что полиция обманом заставила его признаться в убийстве и подписать бумаги, содержание которых он не понял. То, как жили отшельники-Уорды, частично отражено в сценарии серии.

Ублиетт (восьмая серия третьего сезона)

В октябре 1993 года 13-летнюю Полли Клаас похитили с пижамной вечеринки в доме ее матери в Петалуме (штат Калифорния). Позже тело подростка было обнаружено. Согласно отчету судмедэксперта, причиной смерти Полли стало удушение. В конце концов ее убийца был найден и приговорен к смертной казни.