Сериалы для всех возрастов, которых хватит на праздничные дни

«Женщина в доме напротив девушки в окне»

Фото: Кадр из сериала "Женщина в доме напротив девушки в окне" Кадр из сериала "Женщина в доме напротив девушки в окне"

Мини-сериал рассказывает о девушке Анне, которая с бокалом вина у окна наблюдает, как жизнь проходит мимо, пока однажды в дом напротив не переезжает сосед с очаровательной дочкой. Анна начинает думать, что это свет в конце тоннеля, но тут на ее глазах происходит жестокое убийство… Или ей это только показалось?

Кадр из сериала "Женщина в доме напротив девушки в окне"

«Мы все мертвы»

Южнокорейский сериал рассказывает историю школы, в которую проникает загадочный вирус, всего за несколько минут после попадания в организм человека полностью преображающий его. Зараженные перестают здраво мыслить и не могут думать ни о чем, кроме жажды крови. Старшеклассники оказываются запертыми в одном из кабинетов, из которого не могут выбраться так, чтобы не рисковать своей жизнью…

Кадр из сериала "Мы все мертвы"

«Индекс страха»

Финансовый триллер с Джошем Хартнеттом в главной роли о талантливом физике, который создал управляемую искусственным интеллектом систему, работающую с финансовыми рынками. Она способна приносить большие деньги, однако в день запуска на главного героя нападают, а сама программа выходит из строя…

Кадр из сериала "Индекс страха"

«Один из нас лжет»

Учитель в наказание оставляет пятерых старшеклассников в классе после уроков, но только четверо выходят оттуда живыми. Пятого, Саймона, — школьного изгой, жестоко мстившего своим обидчикам в интернете, раскрывая их самые неприглядные секреты, — нашли мертвым. Полиция не сомневается в том, что это убийство, и начинает расследование.

Кадр из сериала "Один из нас лжет"

«Позолоченный век»

Костюмированная драма от создателя «Аббатства Даунтон» о девушке по имени Мариан, которая после смерти отца переезжает из провинции к богатым тетушкам в Нью-Йорк. Так она оказывается втянута в жизни богатых соседей и безжалостного железнодорожного магната, чья жена пытается пробиться в высший свет. Мариан должна понять правила этого общества и проложить себе путь в будущее.