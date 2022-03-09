Что известно о новых проектах по мотивам «Игры Престолов»

«Игра престолов» стала одним из самых масштабных и зрелищных шоу XXI века, за восемь лет собрав вокруг экранов более чем 16 миллионов зрителей по всему миру. После финала проекта, который, к слову, оценили далеко не все поклонники, создатели решили не останавливаться на достигнутом успехе. Что известно о новых проектах по мотивам культового сериала, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Игра престолов" Кадр из сериала "Игра престолов"

На данный момент уже завершены съемки приквела «Дом Дракона», в разработке также находятся спин-офф «Девять путешествий», экранизация новелл Джордж Р.Р. Мартина, сериалы «10 000 кораблей», «Блошиный конец» и, как пишут зарубежные СМИ, сразу несколько анимационных проектов.

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События «Дома Дракона» разворачиваются за 300 лет до событий «Игры престолов» и рассказывают о династии Таргариенов, правившей Вестеросом задолго до того, как там появились Ланнистеры, Старки и другие дома. Премьера первого сезона из десяти эпизодов должна состояться уже в 2022-м.

Кадр из сериала "Дом дракона"

Сериал «9 путешествий» (или «Морская змея») расскажет о морских странствиях Корлиса Веларионе, лорда одного из самых древних и богатых домов, с которым мы познакомимся в «Доме дракона». Правда, когда начнутся съемки, пока неизвестно.

«Повести о Дунке и Эгге» – экранизация одноименного сборника новелл Джорджа Р. Р. Мартина, главные герои которых – странствующий рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец, принц Эйегон Таргариен. Всего в книгу вошли три повести: «Межевой рыцарь» рассказывает о рыцарском турнире, «Верный меч» – о поступлении на службу к сиру Юстасу Осгрею, «Таинственный рыцарь» – о неудавшемся заговоре против Таргариенов. Правда, никаких других подробностей в прессу не просочилось, и когда начнутся съемки сериала, пока неизвестно.

События сериала «10 000 кораблей» развернутся за тысячу лет до «Игры престолов». Это история принцессы Нимерии, которая возглавила ройнаров (потомков кочевников из Эссоса) и вместе с ними пересекла Узкое море по пути из Эссоса в Дорн. Во время путешествия ройнарам придется столкнуться с пиратами, ужасами самого южного континента Соториоса, покрытого густыми лесами, и другими испытаниями. Когда начнутся съемки, пока также неизвестно.

Действие сериала «Блошиный конец» развернется в самом бедном районе трущоб в Королевской Гавани. Кто станет главными действующими лицами проекта, создатели шоу пока не раскрывают.