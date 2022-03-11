Легкие сериалы, которые успеете посмотреть за выходные

Аферист планирует ограбить Лувр, а заодно отомстить за отца, молодая мама с двумя детьми перебирается в новый город, но тайны прошлого неотступно следуют за ними: «Рамблер» собрал захватывающие сериалы, которые можно посмотреть всего за несколько дней.

Фото: Кадр из сериала "Джинни и Джорджия" Кадр из сериала "Джинни и Джорджия"

«Люпен»

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История (по мотивам романов Мориса Леблана) о знаменитом джентльмене-грабителе 21 века, который мастерски владеет приемами маскировки, планирует ограбить Лувр, а заодно отомстить за отца, которого несправедливо осудили за кражу колье Марии-Антуанетты 25 лет назад. В главной роли – Омар Си.

Кадр из сериала "Люпен"

«Джинни и Джорджия»

Джорджия Миллер и ее двое детей в очередной раз переезжают в новый город. Ее старшая дочь Джинни устала от смены обстановки и безумных поступков матери, которая, как кажется девочке, так и не выросла. Правда, со временем подросток понимает, что Джорджия скрывает нечто, что угрожает будущему их семьи, и теперь девочке предстоит сделать выбрать: смириться и жить дальше или бороться. В апреле 2021 года сериал продлили на второй сезон.

Кадр из сериала "Джинни и Джорджия"

«Бриджертоны»

В центре сюжета – восемь братьев и сестер влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь. Первый сезон сосредоточен на истории наивной Дафны, которая в попытках наладить личную жизнь, попадает в скандал. Листок, написанный таинственной леди Уистлдаун, бросает тень на девушку и всех, кто в нем упоминается.

Кадр из сериала "Бриджертоны"

«Маньяк»

Комедия с Эммой Стоун и Джоной Хиллом в главных ролях и Джастином Теру – в эпизодической. Проект рассказывает о двух незнакомцах, которые соглашаются принять участие в испытании нового средства «от любых недугов»: один из них при этом лечится от шизофрении, другой пытается отойти от неудачных отношений.

«Эмили в Париже»

Маркетолог из Чикаго Эмили Купер получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. Ей предстоит столкнуться с местной культурой и найти баланс между работой, друзьями и отношениями. В главных ролях: Лили Коллинз.

Кадр из сериала "Эмили в Париже"

«Почему женщины убивают»

Комедийно-драматический сериал от создателя «Отчаянных домохозяек» Марка Черри, действие которого разворачивается в разных эпохах, рассказывает о женщинах, которых лучше не бесить – ведь в порыве гнева (или отчаяния) они способны даже на убийство.

Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

«Женщина в доме напротив девушки в окне»

Мини-сериал рассказывает о девушке Анне, которая с бокалом вина у окна наблюдает, как жизнь проходит мимо, пока однажды в дом напротив не переезжает сосед с очаровательной дочкой. Анна начинает думать, что это свет в конце тоннеля, но тут на ее глазах происходит жестокое убийство… Или ей это только показалось?