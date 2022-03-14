Нашумевшие сериалы, которые вы могли пропустить

Парень преследует девушек, в которых влюбляется, устраняя любые препятствия на пути к их совместному счастью, в погоне за деньгами люди принимают участие в детской игре, в которой ставки оказываются слишком высоки: «Рамблер» собрал нашумевшие сериалы, о которых в свое время говорили все.
Это история о сталкере-психопате Джо (его сыграл звезда оригинальной «Сплетницы» Пенн Бэджли), у которого влюбленность в избранниц граничит с опасной одержимостью. Парень готов тихо и методично устранять любые препятствия на пути к сердцу девушек, даже если эти препятствия – люди.
Историческая драма с неподражаемым Киллианом Мерфи, события которой разворачиваются в британской провинции в послевоенное время. Семья Шелби – одна из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд, фирменный знак которой – зашитые в козырьки лезвия. Группировка промышляет грабежами и азартными играми, а также находится в вечной борьбе за сферы влиянии.
История о преступниках, решивших ограбить Королевский монетный двор Испании и украсть 2,4 миллиарда евро, не пролив ни единой капли крови. В программе - неожиданные повороты сюжета, любовь и драма. Сериал держит в напряжении с первых и до последних минут и смотрится на одном дыхании.
В 2018 году испанский сериал стал самым популярным неанглоязычным проектом на платформе Netflix.
Южнокорейский хит о сотне людей, из-за нужды в деньгах принимающих странное приглашение поучаствовать в детских соревнованиях. На кону заманчивый приз в 40 миллионов долларов, а в списке игроков прогоревший финансист, бандит, смертельно больной старик, северокорейская перебежчица, иммигрант из Пакистана, по уши завязший в долгах разведенный мужчина и многие другие. Вот только ставки оказываются слишком высоки.
Финансовый консультант Марти Берд, на вид тихоня и мистер правильность, оказывается в центре разборок своей конторы с мексиканским наркокартелем. После убийства партнера Марти должен вернуть наркодельцам шестизначную сумму и придумать новую схему по отмыванию денег. За этим он и перебирается в курортный городок Озарк штата Миссури вместе с ничего не подозревающими женой и двумя детьми-подростками.
События разворачиваются в Нью-Йорке 1958-го и рассказывают о примерной домохозяйке, которая внезапно обнаруживает у себя талант… к стендапу. Сериал получил три «Золотых глобуса», а пилотный эпизод проекта стал одним из самых успешных в истории Amazon Video.
Размеренную жизнь провинциального американского городка нарушает загадочное исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика, местный шериф и лучший друг Уилла – Майк. Он начинает собственное расследование и оказывается в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил.