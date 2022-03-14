Нашумевшие сериалы, которые вы могли пропустить

Парень преследует девушек, в которых влюбляется, устраняя любые препятствия на пути к их совместному счастью, в погоне за деньгами люди принимают участие в детской игре, в которой ставки оказываются слишком высоки: «Рамблер» собрал нашумевшие сериалы, о которых в свое время говорили все.

«Ты»

Это история о сталкере-психопате Джо (его сыграл звезда оригинальной «Сплетницы» Пенн Бэджли), у которого влюбленность в избранниц граничит с опасной одержимостью. Парень готов тихо и методично устранять любые препятствия на пути к сердцу девушек, даже если эти препятствия – люди.

Кадр из сериала "Ты"

«Острые козырьки»

Историческая драма с неподражаемым Киллианом Мерфи, события которой разворачиваются в британской провинции в послевоенное время. Семья Шелби – одна из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд, фирменный знак которой – зашитые в козырьки лезвия. Группировка промышляет грабежами и азартными играми, а также находится в вечной борьбе за сферы влиянии.

Кадр из сериала "Острые козырьки"

«Бумажный дом»

История о преступниках, решивших ограбить Королевский монетный двор Испании и украсть 2,4 миллиарда евро, не пролив ни единой капли крови. В программе - неожиданные повороты сюжета, любовь и драма. Сериал держит в напряжении с первых и до последних минут и смотрится на одном дыхании.

В 2018 году испанский сериал стал самым популярным неанглоязычным проектом на платформе Netflix.

Кадр из сериала "Бумажный дом"

«Игра в кальмара»

Южнокорейский хит о сотне людей, из-за нужды в деньгах принимающих странное приглашение поучаствовать в детских соревнованиях. На кону заманчивый приз в 40 миллионов долларов, а в списке игроков прогоревший финансист, бандит, смертельно больной старик, северокорейская перебежчица, иммигрант из Пакистана, по уши завязший в долгах разведенный мужчина и многие другие. Вот только ставки оказываются слишком высоки.

Кадр из сериала "Игра в кальмара"

«Озарк»

Финансовый консультант Марти Берд, на вид тихоня и мистер правильность, оказывается в центре разборок своей конторы с мексиканским наркокартелем. После убийства партнера Марти должен вернуть наркодельцам шестизначную сумму и придумать новую схему по отмыванию денег. За этим он и перебирается в курортный городок Озарк штата Миссури вместе с ничего не подозревающими женой и двумя детьми-подростками.

Кадр из сериала "Озарк"

«Удивительная миссис Мейзел»

События разворачиваются в Нью-Йорке 1958-го и рассказывают о примерной домохозяйке, которая внезапно обнаруживает у себя талант… к стендапу. Сериал получил три «Золотых глобуса», а пилотный эпизод проекта стал одним из самых успешных в истории Amazon Video.

Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел"

«Очень странные дела»

Размеренную жизнь провинциального американского городка нарушает загадочное исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика, местный шериф и лучший друг Уилла – Майк. Он начинает собственное расследование и оказывается в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил.