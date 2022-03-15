Сериалы о женщинах, которые могут все и даже больше

Премьера культовых «Отчаянных домохозяек» состоялась 18 лет назад, а проект до сих пор пользуется популярностью у зрителей. В честь дня рождения одной из звезд сериала Евы Лонгории (актрисе исполнилось 47 лет) «Рамблер» собрал и другие шоу о женщинах, которые способны удивлять, вдохновлять и покорять.

«Отчаянные домохозяйки» (2004 – 2012)

Культовый драматический сериал Марка Черри о четырех современных домохозяйках, которые живут в пригороде и отчаянно ищут личного счастья. Однако внезапное самоубийство их общей подруги Мэри Элис Янг шокирует женщин и других жителей Вистерия Лейн и заставляет искать разгадку ее смерти. Сериал (8 сезонов) смотрится на одном дыхании и уже точно на время отодвинет личные переживания на второй план.

«Дрянь» (2016 – 2019)

Фиби Уоллер-Бридж (она же выступила сценаристом) в роли остроумной сексуально озабоченной и упивающейся своими горестями девушки, которая бросается на баррикады повседневности современного Лондона. Кстати, проект стал дважды лауреатом «Золотого глобуса».

Кадр из сериала "Дрянь"

«Убивая Еву» (2018 – 2022)

Остроумный шпионский проект (снимали Великобритания и Италия) о наемной убийце по имени Вилланель, за которой ведет охоту аналитик MI5 Ева Поластри. Две женщины становятся одержимы друг другом. В главных ролях: Джоди Комер и Сандра О.

«Почему женщины убивают» (2019 - …)

Комедийно-драматический сериал от создателя «Отчаянных домохозяек» Марка Черри, который наглядно показывает, почему даже самых кротких женщин лучше не бесить и чем для мужчин может обернуться измена.

Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

«Ход королевы» (2020)

Сериал о сироте Элизабет Хармон с талантом к шахматам и пристрастием к запрещенным веществам. Когда девочку удочеряют, ее жизнь кардинально меняется, но не ее любовь к настольной игре. В главной роли – бесподобная Аня Тейлор-Джой.

Кадр из сериала "Ход королевы"

«Сестра Рэтчед» (2020 - …)

Действие сериала разворачивается в 1947 году. Милдред Рэтчед (Сара Полсон) добивается должности медсестры в ведущей психиатрической больнице города. Но кто знает, какие страшные тайны она скрывает и какие цели преследует. Проект считается приквелом фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) по книге Кена Кизи.

Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"

«Джинни и Джорджия» (2021 - …)

Джорджия Миллер и ее двое детей в очередной раз переезжают в новый город. Ее старшая дочь Джинни устала от смены обстановки и безумных поступков матери, которая, как кажется девочке, так и не выросла. Правда, со временем подросток понимает, что Джорджия скрывает нечто, что угрожает будущему их семьи, и теперь девочке предстоит сделать выбрать: смириться и жить дальше или бороться. В апреле 2021 года сериал продлили на второй сезон.