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30 минут назад

Кадр дня: какую актрису подменили в "Клоне", а мы не заметили

Диана Товсепова

Культовый сериал 2000-тысячных "Клон" свел с ума не только Бразилию, но и весь мир. Россияйские зрители были буквально прикованы к экранам этой романтической историей любви бразильца Лукаса и марокканки Жади.

Кадр дня: какую актрису подменили в "Клоне", а мы не заметили
Фото: Кадр из сериала "Клон"Кадр из сериала "Клон"

Сериал имел оглушительный успех - девочки по всей стране скупали браслеты через палец "как у Жади" и записывались на кружки по восточным танцам. За каждой серией зрители пристально следили, но мало кто заметил подмену актрисы, сыгравшей одну из значимых ролей.

Оказывается, персонаж Мэл, дочь Лукаса и Маизы, в 201-207 сериях играла другая актриса. На протяжении всего сериала Мэл играла актриса Дебора Фалабелла, а в этих сериях ее заменила старшая сестра Синтия. Дебора заболела менингитом, а съемки нельзя было прерывать, поэтому девушку заменили на ее сестру.

Кадр из сериала "Клон"

Несмотря на то, что Синтия на семь лет старше сестры и выглядит гораздо крупнее, зрители подмены не заметили. Хотя режиссер старался реже показывать актрису крупным планом.

Кадр из сериала "Клон" - 201 серия

В соцсетях после этого сравнивали двух актрис. Слева - Дебора с партнером по съемкам, а справа - Синтия.

Кадр из сериала/соцсети
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