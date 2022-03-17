Турецкий сериал для поклонников «Королек — птичка певчая»

Турецкий телесериал о влюбленных, которые только притворяются парой, с успехом идет во множестве стран. «Рамблер» рассказывает о шоу «Постучись в мою дверь», которое набирает популярность с каждым днем.

Фото: «Постучись в мою дверь» «Постучись в мою дверь»

Год: 2020 — 2021

Жанр: мелодрама, комедия

Страна: Турция

В ролях: Ханде Эрчел («Королек — птичка певчая»), Керем Бюрсин («В ожидании солнца»), Аныл Ильтер («Замечательный зять»), Башак Гюмюлджинелиолу («Ранняя пташка»).

Сюжет: Эда Йылдыз — обычная девушка, сирота, живет с тетей и работает в цветочном магазине. У Эды большие мечты: она стремится в Италию, чтобы пройти стажировку и получить работу в сфере ландшафтной архитектуры. Кроме того, в этой солнечной стране ее ждет парень Дженк.

Неожиданно девушка теряет стипендию, которое выделяет местное бюро. На выпускном Эда случайно видит владельца бюро Серкана Болата. В порыве отомстить она приковывает себя к нему наручниками. Пара вместе отправляется на бизнес-встречу и встречают бывшую Серкана, которую тот недолюбливает. У него цель — заставить ревновать, у нее — попасть в Италию. Серкан предлагает Эде договор: та два месяца притворяется его невестой, а он — оплачивает поездку в Италию.

«Постучись в мою дверь»

Прием

Сериал с огромным успехом прошел в разных странах. К примеру, финал сериала стал самым обсуждаемым эпизодом в Испании со времен «Игры престолов». Популярность объясняют легким сюжетом и фактом, что показ проходил в разгар пандемии. Оценки на «Кинопоиске» — 8, 3 баллов из 10, на IMDb — 7, 8.

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