Хочу, но чего не знаю: сериалы, которые вы так долго искали

Гангстерская банда промышляет грабежами и азартными играми в британской провинции, адвокат учит студентов, как заметать следы собственного преступления: «Рамблер» собрал сериалы, о которых вы точно слышали, но по каким-то причинам так и не посмотрели.

Фото: Кадр из сериала "Острые козырьки" Кадр из сериала "Острые козырьки"

«Аббатство Даунтон» (2010 – 2015)

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Знаменитая британская драма с остроумными диалогами о семье английских аристократов, которые пытаются сохранить родовое поместье после смерти наследника. Граф, отдавший всю свою жизнь имению, отказывается отстаивать права старшей дочери, считая, что все должно отойти к безвестному дальнему родственнику мужского пола…

«Карточный домик» (2013 – 2018)

Политический триллер о необузданной жажде власти с Робин Райт, Майклом Келли и Кевином Спейси. Амбициозный конгрессмен США Фрэнк Андервуд и его жена готовы на все, чтобы отомстить новоиспеченному президенту за предательство.

«Острые козырьки» (2013 – …)

Историческая драма с неподражаемым Киллианом Мерфи, события которой разворачиваются в британской провинции в послевоенное время. Семья Шелби – одна из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд, фирменный знак которой – зашитые в козырьки лезвия. Группировка промышляет грабежами и азартными играми, а также находится в вечной борьбе за сферы влиянии.

Кадр из сериала "Острые козырьки"

«Как избежать наказание за убийство» (2014 – 2020)

Каждый год практикующий адвокат набирает группу самых выдающихся студентов, которые практикуют юриспруденцию в реальной жизни, работая с ее клиентами. Но в этот раз ребят она выбрала не случайно, к тому же они совершили убийство, параллельно расследуя другое преступление. Теперь им придется применить полученные знания, чтобы защитить себя. В главной роли – Виола Дэвис.

Кадр из сериала "Как избежать наказание за убийство"

«Американская история преступлений» (2016 – наст. время)

Первый сезон под названием «Народ против О. Джея Симпсона» посвящен реальному делу об убийстве, в котором обвиняли звезду американского футбола и о котором говорили все в середине 90-х. Второй рассказывает об убийстве Джанни Версаче, который был застрелен в 1997-м, а третий посвящен роману Билла Клинтона и Моники Левински, который разрушил карьеру президента.

Кадр из сериала "Американская история преступлений"

«Хороший доктор» (2017 – …)

История молодого и талантливого врача с аутизмом и уникальными способностями – невероятной памятью и фантастической чувствительностью к проблемам внутри человеческого организма. Парень становится блестящим хирургом, но вот получится ли ему найти общий язык с людьми? Главную роль в сериале исполнил Фредди Хаймор.

«Призраки усадьбы Блай» (2020)

События разворачиваются в поместье зажиточного лондонского лорда, который становится опекуном малолетних племянников и нанимает для их воспитания гувернантку. Правда, о загадочной гибели своей предшественницы она узнает только на месте… Главную роль в проекте исполнила звезда сериала «Ты» Виктория Педретти.