Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
2 часа назад

Детективные сериалы для тех, кто не знает, что посмотреть

Мира Маркина

Не знаете, на каком сериале остановиться? «Рамблер» собрал детективные проекты, которые оценят поклонники Шерлока Холмса и не только.

Детективные сериалы для тех, кто не знает, что посмотреть
Фото: Кадр из сериала "Нерегулярные части"Кадр из сериала "Нерегулярные части"

«Тьма» (2017 — 2020)

Видео дня

История четырех семей, живущих спокойной и размеренной жизнью в маленьком немецком городке. Видимая идиллия рушится, когда бесследно исчезают двое детей и воскресают темные тайны прошлого. Кстати, сериал стал первым проектом Netflix, снятым в Германии.

Кадр из сериала "Тьма"

«Соучастник» (2018)

Инспектору полиции Кип Гласли поручают расследовать убийство. На первый взгляд это случайное жестокое и бессмысленное преступление, совершенное в состоянии аффекта. Но чем больше Гласли занимается расследованием, тем яснее понимает, что в этом деле не все так просто.

Кадр из сериала "Соучастник"

«Сестра Рэтчед» (2020 — …)

Действие сериала разворачивается в 1947 году. Милдред Рэтчед (Сара Полсон) добивается должности медсестры в ведущей психиатрической больнице города. Но кто знает, какие страшные тайны она скрывает и какие цели преследует. Проект считается приквелом фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) по книге Кена Кизи.

Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"

«Сквозь снег» (2020 — …)

Сериал рассказывает о мире после техногенной катастрофы, которая привела к новому ледниковому периоду, и гигантскому поезде, заполненном выжившими. История похожа на сюжет фильма «Сквозь снег» 2013-го с Крисом Эвансом в главной роли, а в списке сценаристов и исполнительных продюсеров – автор оригинала Пон Джун-хо.

Кадр из сериала "Сквозь снег"

«Нерегулярные части» (2021)

Детективный сериал с элементами фэнтези, который рассказывает о шайке подростков в викторианском Лондоне, расследующих серию сверхъестественных преступлений для доктора Ватсона и его загадочного компаньона Шерлока Холмса.

Кадр из сериала "Нерегулярные части"

«Кларисса» (2021)

Агент ФБР Кларисса Старлинг после поимки Буффало Билла снова берется за расследование дел об убийствах, происходящих на фоне политических интриг. Параллельно девушке придется разобраться с детскими травмами и семейными тайнами.

Кадр из сериала "Кларисса"

«Убийства в одном здании» (2021 — …)

Детективная комедия от Hulu о разношерстной компании незнакомцев, которые живут в роскошной высотке на Манхэттене и обожают криминальные рассказы. Когда в их доме происходит убийство, диванные детективы объединяются, чтобы найти преступника. В главных ролях Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт.

Кадр из сериала "Убийства в одном здании"
Сериалы,Пролетая над гнездом кукушки,Соучастник,Кен Кизи,Крис Эванс,Шерлок Холмс,Милош Форман,Сара Полсон,Стив Мартин,Netflix,ФБР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители