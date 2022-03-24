Детективные сериалы для тех, кто не знает, что посмотреть

Не знаете, на каком сериале остановиться? «Рамблер» собрал детективные проекты, которые оценят поклонники Шерлока Холмса и не только.

Фото: Кадр из сериала "Нерегулярные части" Кадр из сериала "Нерегулярные части"

«Тьма» (2017 — 2020)

Видео дня

История четырех семей, живущих спокойной и размеренной жизнью в маленьком немецком городке. Видимая идиллия рушится, когда бесследно исчезают двое детей и воскресают темные тайны прошлого. Кстати, сериал стал первым проектом Netflix, снятым в Германии.

Кадр из сериала "Тьма"

«Соучастник» (2018)

Инспектору полиции Кип Гласли поручают расследовать убийство. На первый взгляд это случайное жестокое и бессмысленное преступление, совершенное в состоянии аффекта. Но чем больше Гласли занимается расследованием, тем яснее понимает, что в этом деле не все так просто.

«Сестра Рэтчед» (2020 — …)

Действие сериала разворачивается в 1947 году. Милдред Рэтчед (Сара Полсон) добивается должности медсестры в ведущей психиатрической больнице города. Но кто знает, какие страшные тайны она скрывает и какие цели преследует. Проект считается приквелом фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) по книге Кена Кизи.

Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"

«Сквозь снег» (2020 — …)

Сериал рассказывает о мире после техногенной катастрофы, которая привела к новому ледниковому периоду, и гигантскому поезде, заполненном выжившими. История похожа на сюжет фильма «Сквозь снег» 2013-го с Крисом Эвансом в главной роли, а в списке сценаристов и исполнительных продюсеров – автор оригинала Пон Джун-хо.

Кадр из сериала "Сквозь снег"

«Нерегулярные части» (2021)

Детективный сериал с элементами фэнтези, который рассказывает о шайке подростков в викторианском Лондоне, расследующих серию сверхъестественных преступлений для доктора Ватсона и его загадочного компаньона Шерлока Холмса.

Кадр из сериала "Нерегулярные части"

«Кларисса» (2021)

Агент ФБР Кларисса Старлинг после поимки Буффало Билла снова берется за расследование дел об убийствах, происходящих на фоне политических интриг. Параллельно девушке придется разобраться с детскими травмами и семейными тайнами.

Кадр из сериала "Кларисса"

«Убийства в одном здании» (2021 — …)

Детективная комедия от Hulu о разношерстной компании незнакомцев, которые живут в роскошной высотке на Манхэттене и обожают криминальные рассказы. Когда в их доме происходит убийство, диванные детективы объединяются, чтобы найти преступника. В главных ролях Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт.