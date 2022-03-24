Детективные сериалы для тех, кто не знает, что посмотреть

Не знаете, на каком сериале остановиться? «Рамблер» собрал детективные проекты, которые оценят поклонники Шерлока Холмса и не только.
История четырех семей, живущих спокойной и размеренной жизнью в маленьком немецком городке. Видимая идиллия рушится, когда бесследно исчезают двое детей и воскресают темные тайны прошлого. Кстати, сериал стал первым проектом Netflix, снятым в Германии.
Инспектору полиции Кип Гласли поручают расследовать убийство. На первый взгляд это случайное жестокое и бессмысленное преступление, совершенное в состоянии аффекта. Но чем больше Гласли занимается расследованием, тем яснее понимает, что в этом деле не все так просто.
Действие сериала разворачивается в 1947 году. Милдред Рэтчед (Сара Полсон) добивается должности медсестры в ведущей психиатрической больнице города. Но кто знает, какие страшные тайны она скрывает и какие цели преследует. Проект считается приквелом фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) по книге Кена Кизи.
Сериал рассказывает о мире после техногенной катастрофы, которая привела к новому ледниковому периоду, и гигантскому поезде, заполненном выжившими. История похожа на сюжет фильма «Сквозь снег» 2013-го с Крисом Эвансом в главной роли, а в списке сценаристов и исполнительных продюсеров – автор оригинала Пон Джун-хо.
Детективный сериал с элементами фэнтези, который рассказывает о шайке подростков в викторианском Лондоне, расследующих серию сверхъестественных преступлений для доктора Ватсона и его загадочного компаньона Шерлока Холмса.
Агент ФБР Кларисса Старлинг после поимки Буффало Билла снова берется за расследование дел об убийствах, происходящих на фоне политических интриг. Параллельно девушке придется разобраться с детскими травмами и семейными тайнами.
Детективная комедия от Hulu о разношерстной компании незнакомцев, которые живут в роскошной высотке на Манхэттене и обожают криминальные рассказы. Когда в их доме происходит убийство, диванные детективы объединяются, чтобы найти преступника. В главных ролях Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт.