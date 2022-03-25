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2 часа назад

Сериал «И снова здравствуйте!» с Мерзликиным продлили на второй сезон

Даша Краснова

Сериал «И снова здравствуйте!» режиссера Егора Чичканова продлили на второй сезон.

Сериал «И снова здравствуйте!» с Мерзликиным продлили на второй сезон
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

В картине Андрей Мерзликин играет роль бандита, который просыпается после смерти и принимает решение отомстить своим убийцам. Добиваться справедливости ему помогает студент-практикант из морга Артем, роль которого исполнил Денис Власенко.

Сериал показал рекордный рейтинг среди всех российских проектов на платформе. На данный момент «И снова здравствуйте!» посмотрели 1,5 миллиона зрителей. В связи с таким успехом картины команда приступила к съемкам второго сезона.

Чичканов отметил, что второй сезон будет еще ярче, громче и смешнее. Помимо полюбившихся зрителям героев появятся и новые персонажи.

До этого мы рассказывали про сериалы о женщинах, которые могут все и даже больше.

Сериалы,Денис Власенко,Егор Чичканов,Андрей Мерзликин,
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