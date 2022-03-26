Все, что нужно знать о третьем сезоне сериала «Бриджертоны

Поклонников американского костюмного сериала «Бриджертоны» ждет продолжение истории о восьми дружных братьях и сестрах из влиятельной семьи, которые пытаются обрести свою любовь. В апреле 2021 года было объявлено, что нашумевший проект Netflix вернётся для третьего и четвёртого сезона. Хотя производство ещё не началось, мы уже знаем несколько ключевых подробностей о том, что нас ждёт. В частности, исполнительные продюсеры сериала Шонда Раймс и Крис Ван Дьюсен заявили о более творческом повороте, хотя история целиком основала на адаптации серии книг Джулии Куин.

Фото: Кадр из сериала "Бриджертоны" Кадр из сериала "Бриджертоны"

«Я не могу упоминать или говорить о чём-либо после этого сезона, но моей целью всегда было желание сосредоточиться на разных братьях и сёстрах Бриджертон в каждом сезоне, и не секрет, что их восемь», — сказал Ван Дьюсен в интервью.

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Каким будет актерский каст третьего сезона?

Хотя Netflix не подтвердил официальный список актёров для третьего сезона, можно предположить, что большинство членов семьи Бриджертон вернутся. В их числе Джонатан Бейли в роли Энтони Бриджертона, Люк Томпсон в роли Бенедикта, Фиби Дайневор исполнит роль Дафны, Клаудия Джесси — Элоизы, Люк Ньютон воплотит Колина, а также Николя Кохлан появится в роли Пенелопы Фезерингтон, Аджоа Андо в образе леди Дэнбери, Голда Рошевель в роли королевы Шарлотты. Будут и новые участники второго сезона — Симона Эшли и Чаритра Чандран. В финале второго сезона также становится известно, что королева Шарлотта может попытаться свести Эдвина Шарма со своим племянником принцем Фридрихом, поэтому есть вероятность возвращения Фредди Строма, который играл этого персонажа в первом сезоне.

О чем будет третий сезон «Бриджертонов»?

Хотя третья книга из серии «Бриджертоны» рассказывает историю любви Бенедикта, есть вероятность, что в третьем сезоне всё изменится.

«В сериале восемь братьев и сестёр Бриджертон, поэтому мы планируем следить за романтическими историями каждого из них. Мы не обязательно будем идти по порядку, но мы увидим каждого из братьев и сестёр и их путь», — сказала Шонда Раймс в интервью.

Учитывая популярность романтических отношений Колина и Пенелопы, вполне возможно, что третий сезон будет адаптацией книги, в центре которой путь Колина к даме своего сердца.

Когда начнутся съемки третьего сезона «Бриджертонов»?

Звезда сериала «Бриджертоны» Никола Кофлан ранее рассказала изданию Women's Wear Daily, что съёмки третьего сезона должны начаться этим летом. «Мы уже усердно работаем над третьим сезоном. Он уже в процессе, и вы всё увидите. Дайте время», — подтвердила её слова Раймс.

Когда выйдет третий сезон «Бриджертонов» на Netflix?