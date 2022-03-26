«Анна-детективъ»: реальная история катарских Ромео и Джульетты

Во втором сезоне популярного сериала «Анна-детективъ» одна из центральных сюжетных линий связана с катарами — христианским движением, популярным на юге Франции, севере Италии и Испании. Катары были объявлены католической церковью еретиками и в конце концов уничтожены. Главная героиня в своих снах отождествляет себя с Раймондой Марти, возлюбленной последнего наставника катаров (их называли совершенными) Гийома Белибаста. «Рамблер» узнал, что изменили и приукрасили в сериале.

Фото: Кадр из сериала «Анна-детективъ» Кадр из сериала «Анна-детективъ»

В оккультных легендах катарам приписывают роль хранителей святого Грааля. И хотя никаких подтверждений этому нет, катары своей оригинальной философией взбудоражили всю Европу. Кстати, само название «катары» было дано им позднее, себя они называли добрые люди или добрые христиане.

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В сериале катаров зачем-то связали с Абраксасом — божеством гностиков и демоном по мнению католиков. На самом деле религиозные взгляды катаров были гораздо сложнее банального идолопоклонничества. Они считали себя истинными христианами, критикуя порядки католической церкви. Катары не признавали сакральности реликвий и символов, критиковали культ святых. Но было бы ошибкой сравнивать их с протестантами.

Катары в основном отвергали ветхозаветные тексты, так как Бог в них представлялся им злым божеством, «князем мира сего», то есть дьяволом. Они были убеждены, что истинный Бог всеблагой, однако видимый мир создан не им, а дьяволом и по сути является адом. Поэтому они не видели ценности в страданиях, потому что истинного Бога радовать людские мучения не могут.

По мнению катаров, человеческие души находятся в плену телесных оболочек и являются по сути ангельскими существами, отторгнутыми от мира настоящего Бога, то есть похищенными дьяволом. Катары также верили в переселение душ, так как число душ, попавших в плен на земле, изначально ограничено. Проходя цепь перерождений, душа познает добро и воссоединяется с Богом.

Катары отрицали первородный грех, вину женщин за грехопадение и свободу воли. Они не верили в человеческую природу Христа, считая, что его жизнь и смерть были лишь видимостью в мире людей. А некоторые сомневались в человеческой природе и Девы Марии. Катары считали, что цель явления Христа — напомнить людям об их настоящем мире, то есть царстве духа, а не искупление первородного греха.

В бытовых вопросах катары были на редкость прагматичными людьми. Они считали, что ничто в видимом мире не может свидетельствовать о Боге. А значит урожайность земли зависит от удобрений, а не от молитвы, а голубь — это просто птица, а не символ святого духа. Катары считали брак лишь социальным актом, считая кощунством смешивать божественное таинство с житейским процессом, который облегчает ведение совместного хозяйства. Католики обвиняли их в том, что они против рождения детей и брака как такового, но катары просто не видели в союзе мужчины и женщины ничего сакрального.

Целибат был обязателен только для катарских проповедников (их называли совершенными), которые были одновременно и монахами, и священниками. Причем ими могли стать не только мужчины, но и женщины. Катары не считали невинность абсолютной добродетелью, а большинство совершенных, принимая consolament — таинство, объединявшее в себе крещение, причастие и посвящение — были зрелыми и даже пожилыми людьми, которые уже вырастили детей. При этом в целях конспирации совершенные разного пола даже могли заключать фиктивные браки друг с другом.

В сериале главный антагонист считает себя воплощением совершенного Гийома Белибаста, при этом совершая жуткие убийства. Катары же считали даже убийство животного тяжким грехом, наравне с кражей, ложью, злословием. Совершивший этот грех утрачивал истинное христианское состояние, должен был покаяться и вновь пройти этап послушания. Даже на допросах инквизиторов совершенные должны были говорить только правду, несмотря на то, что чаще всего это приводило к костру.

Главная героиня сериала Анна Миронова (Александра Никифорова) видит сны о жизни Раймонды, в которых та предстает прекрасной юной аристократкой, живущей в замке. Но настоящая Раймонда Марти не была высокородной дамой. Кстати, Гийом Белибаст также не был знатным человеком. Он родился в крестьянской семье, и хотя его родные были приверженцами катаризма, Гийом принял consolament после того, как в пылу ссоры убил пастуха, то есть в попытке искупить этот грех. К тому же по приговору суда у него конфисковали имущество. Спасая свою свободу, Гийом бежал из родных мест, навсегда оставив свою жену и ребенка.

Кадр из сериала «Анна-детективъ»

И хотя в сериале упоминается Франция, Раймонда и Гийом познакомились и сошлись в Испании, в королевстве Арагон, куда бежала катарская община, спасаясь от преследований католической церкви в Лангедоке. Причем на тот момент Раймонда уже была вдовой Арнода Пикье. В 1309 году ее мужа арестовали по подозрению в ереси и заточили в тюрьме Каркассона. В том же году был сожжен на костре ее брат. Но Раймонде вместе с сестрой Бланш и дочерью Гильельмой удалось сбежать. В Испании Гийом жил под именем Пьера Пенченье и занимался ремеслом — изготавливал гребни для ткацких станков. Раймонда по решению общины изображала его жену и жила с ним в одном доме вместе с сестрой и дочкой.

Такие фальшивые браки не были редкостью, так как католическая церковь с подозрением относилась к мирянам, которые соблюдают безбрачие, подозревая в них катарских проповедников. Однако очень скоро брачные отношения стали настоящими. Когда Раймонда забеременела, Гийом решил сохранить репутацию и выдать ее замуж за пастуха-катара Пьера Маури. И хотя и Раймонда, и Пьер согласились, сам Гийом через два дня расторг этот брак, так как не справился со своей ревностью. Однако нарушив обет целомудрия, Гийом Белибаст обесценил свое посвящение и потерял право быть проповедником, а значит и спасать души верующих.

Поэтому на свой страх и риск он решил вернуться на родину в Виллеруж-Терменез, графство Фуа, чтобы найти проповедника для вторичного рукоположения после покаяния в грехе. Однако последний из уцелевших совершенных Раймонд де Кастельно уже умер, и получить повторное посвящение Гийом не смог.

В 1321 году Гийом Белибаст был схвачен инквизицией и сожжен на костре. Его выдал двойной агент Арнод Сикре. Таким образом он решил вернуть имущество семьи, конфискованное после казни своей матери и брата, также убежденных катаров. Вместе с Гийомом был арестован и Пьер Маури. Его приговорили к вечному заточению, и он умер в тюрьме. Смерть Гийома Белибаста ознаменовала окончательный разгром катарской церкви католиками.