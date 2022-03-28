Сериал "Архив 81" закрыли после первого сезона

Шоураннером проекта выступила Ребекка Зонненшайн. Премьера первого сезона состоялась на Netflix 14 января 2022 года.
Netflix официально закрыл хоррор-сериал "Архив 81" ("Archive 81") после первого сезона. Информацией об этом поделился портал Deadline.Сюжет повествует об архивариусе по имени Дэн Тернер. Главный герой занимается реконструкцией документальной работы исчезнувшей постановщицы и становится одержимым идеей спасти её от судьбы, которая постигла её 25 лет назад. Кадр из сериала "Архив 81"
Одним из продюсеров выступил хоррормейкер Джеймс Ван ("Пилы", "Злое"). Шоу стало вольной экранизации одноименного подкаста. Проект состоял из 8 серий.