Сериал "Архив 81" закрыли после первого сезона

Netflix официально закрыл хоррор-сериал "Архив 81" ("Archive 81") после первого сезона. Информацией об этом поделился портал Deadline.Сюжет повествует об архивариусе по имени Дэн Тернер. Главный герой занимается реконструкцией документальной работы исчезнувшей постановщицы и становится одержимым идеей спасти её от судьбы, которая постигла её 25 лет назад. Кадр из сериала "Архив 81"