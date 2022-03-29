Российский сериал "Сама дура" вошел в программу немецкого фестиваля

Российский подростковый сериал "Сама дура" вошел в официальную программу немецкого фестиваля Die Seriale, сообщает пресс-служба проекта. Это один из первых киносмотров Германии, посвященный веб-сериалам.
"Значит, подростковое кино нужно везде, а темы и язык, которым мы о них рассуждаем, понятны и иностранному зрителю, что здорово и доказывает то, что кино может объединять людей. Такие площадки способствуют культурному обмену, и я рада, что мы часть его, это вселяет надежду на расширение аудитории и коллаборации", — говорит режиссер сериала "Сама дура" Анна Зайцева.
Главные героини сериала – две сестры, 17-летняя бунтарка Кристина (Полина Гухман, "Мир, Дружба, Жвачка", "Инсомния") и 16-летняя незрячая Маша (Елизавета Ищенко, "Хороший человек", "Пищеблок").
Сестры придумывают друг для друга проверки на прочность, не всегда представляя куда они могут завести. Два сезона веб-сериала "Сама дура" собрали на YouTube больше 25 млн просмотров. Ранее сообщалось, что российская актриса Лиза Янковская получила приз на американском фестивале SXSW.