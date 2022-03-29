Российский сериал "Сама дура" вошел в программу немецкого фестиваля

"Значит, подростковое кино нужно везде, а темы и язык, которым мы о них рассуждаем, понятны и иностранному зрителю, что здорово и доказывает то, что кино может объединять людей. Такие площадки способствуют культурному обмену, и я рада, что мы часть его, это вселяет надежду на расширение аудитории и коллаборации", — говорит режиссер сериала "Сама дура" Анна Зайцева.