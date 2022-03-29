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1 час назад

В эфир выйдет последний сериал Евгении Брик

Ревизор.ruРевизор.ru

4 апреля на Первом канале состоится премьера сериала "Никто не узнает", в котором последнюю свою роль сыграла актриса Евгения Брик , жена режиссера Валерия Тодоровского, умершая от рака в феврале. Валерий Тодоровский продюсировал создание проекта.

В эфир выйдет последний сериал Евгении Брик
Фото: Ревизор Ревизор

Режиссером сериала является Алена Званцова. Премьера первой серии сериала, который тогда носил рабочее название "Дети", состоялась на II российском фестивале телесериалов "Пилот" в Иванове в 2019 году, Брик завоевала награду "Лучшая актриса" за роль в проекте.

Вместе с ней в сериале заняты Александр Робак, Яна Сексте, Виктория Исакова, Дарья Урсуляк, Кирилл Сафонов, Юрий Быков.

По словам постановщика, "Никто не узнает" — рассказ о современной Москве, где люди остаются детьми, несмотря на возраст. Старость сегодня начинается не в 50 лет, как раньше, а около 70-ти.

По мнению Званцовой, она сняла сериал о таких, как сама, успешных, состоявшихся представителях среднего класса в среднем возрасте, границы которого расширяются, и о вечной проблеме отношений детей и родителей и их взаимной ответственности.

Пресса представляет фильм как сборник историй из жизни "среднего класса". В сюжете восемь главных героев, друзей молодости. Евгения Брик изображает жену одного из них. Их коллизия связана с безуспешными попытками обзавестись чадом…

Сериалы,Александр Робак,Кирилл Сафонов,Дарья Урсуляк,Алена Званцова,Юрий Быков,Евгения Брик,Виктория Исакова,Валерий Тодоровский,Первый канал,
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