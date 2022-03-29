В эфир выйдет последний сериал Евгении Брик

4 апреля на Первом канале состоится премьера сериала "Никто не узнает", в котором последнюю свою роль сыграла актриса Евгения Брик , жена режиссера Валерия Тодоровского, умершая от рака в феврале. Валерий Тодоровский продюсировал создание проекта.

Фото: Ревизор Ревизор

Режиссером сериала является Алена Званцова. Премьера первой серии сериала, который тогда носил рабочее название "Дети", состоялась на II российском фестивале телесериалов "Пилот" в Иванове в 2019 году, Брик завоевала награду "Лучшая актриса" за роль в проекте.

По словам постановщика, "Никто не узнает" — рассказ о современной Москве, где люди остаются детьми, несмотря на возраст. Старость сегодня начинается не в 50 лет, как раньше, а около 70-ти.

По мнению Званцовой, она сняла сериал о таких, как сама, успешных, состоявшихся представителях среднего класса в среднем возрасте, границы которого расширяются, и о вечной проблеме отношений детей и родителей и их взаимной ответственности.