Названа дата премьеры сериала "Семья" от создателей "Интернов"

11 апреля на ТНТ состоится премьера комедийного сериала-альманаха "Семья" от создателей ситкомов "Интерны" и "#САШАТАНЯ".
За производство ленты отвечали представители Comedy Club Production и режиссер Борис Хлебников ("Озабоченные", "Обычная женщина" и "Аритмия").
Об этом сообщила пресс-служба телеканала.
"Семья" - это не обычный сериал, а история, снятая в формате альманаха, когда каждая серия состоит из нескольких самостоятельных сюжетов. Он расскажет истории представителей четырех разных поколений, которые составляют одну большую семью,
- говорится в релизе.
Главные роли в сериале исполнили Степан Девонин, Елена Валюшкина, Вита Корниенко, Вероника Мохирева, Сергей Удовик и другие.