Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+1° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
1 час назад

Названа дата премьеры сериала "Семья" от создателей "Интернов"

Газета.RuГазета.Ru

11 апреля на ТНТ состоится премьера комедийного сериала-альманаха "Семья" от создателей ситкомов "Интерны" и "#САШАТАНЯ".

Названа дата премьеры сериала "Семья" от создателей "Интернов"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

За производство ленты отвечали представители Comedy Club Production и режиссер Борис Хлебников ("Озабоченные", "Обычная женщина" и "Аритмия").

Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

"Семья" - это не обычный сериал, а история, снятая в формате альманаха, когда каждая серия состоит из нескольких самостоятельных сюжетов. Он расскажет истории представителей четырех разных поколений, которые составляют одну большую семью,

- говорится в релизе.

Главные роли в сериале исполнили Степан Девонин, Елена Валюшкина, Вита Корниенко, Вероника Мохирева, Сергей Удовик и другие.

Последние новости
Сериалы,Семья,Аритмия,Степан Девонин,Елена Валюшкина,Борис Хлебников,Сергей Удовик,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители