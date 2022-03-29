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26 минут назад

Критики довольны новым сериалом Marvel — «Лунный рыцарь»

Чемпионат.comЧемпионат.com

29 марта в сети появились первые отзывы на сериал «Лунный рыцарь» от Marvel Studios. Шоу получило в основном положительные оценки критиков. Рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 79% свежести, что в целом очень неплохо.

Критики довольны новым сериалом Marvel — «Лунный рыцарь»
Фото: https://www.championat.com/https://www.championat.com/

Судя по отзывам, критикам понравилась идея сериала и главный герой в исполнении Оскара Айзека. Отмечают, что по первым четырём эпизодам (именно они были доступны критикам) сложилось впечатление, что шоу местами похоже на прошлые проекты Marvel Studios, однако у него есть свои преимущества.

Вишенкой на торте называют действительно жуткую атмосферу, которая сопровождает весь сериал. Также хвалят и Итана Хоука, который сыграл в шоу главного злодея.

Под критику попали скомканное повествование, проблемы с сюжетом и то, что порой сериал сам путается в своём стиле. Вот как высказался критик журнала Rolling Stone.

У «Лунного рыцаря» много интересных аспектов, но ни комиксы, ни это телешоу, названное в его честь, не знают, что с ними делать.

Автор рецензии издания Variety считает, что в «Лунном рыцаре» есть много свежих идей.

«Лунный рыцарь» местами очень интригует и показывает свежие элементы, которые могут быть интересны и тем, кто не является фанатом Marvel.

Премьера шоу состоится 30 марта на сервисе Disney+. В России площадка недоступна.

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