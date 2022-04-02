«Озарк»: в этом сериале деньги «отмывают» даже дети

Если вам надоела рутина и ничего не радует, самое время начать смотреть сериал "Озарк". В этом сериале даже самый скучный герой вдруг неожиданно оказывается то ли злодеем, то ли заложником обстоятельств. Подробнее о сериале читайте в материале "Рамблера".

Фото: кадр из сериала кадр из сериала

Мартин — муж, отец двоих детей и консультант в сфере финансов. Его жизнь кажется вполне обыденной, но это далеко не так. Мало кто знает, что на самом деле он уже много лет отмывает деньги для наркокартеля.

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Однажды его напарник решил, что сможет незаметно присвоить из оборота крупную сумму денег, но об этом быстро узнали. Не трудно догадаться, что преступники разбираются с предателями по-своему, но Мартин смог отделаться легким испугом. Правда, восстановить свою репутацию и избавиться от долгов будет не просто.

Для этого Мартин вместе с семьей тайно переезжает в небольшой городок Озарк. Там он на протяжении нескольких сезонов пытается спасти свою жизнь, отмывая еще более крупные суммы денег. Скрывать ситуацию от жены и детей уже не представляется возможным, поэтому в дело вмешаны все.

Казалось бы, любую передрягу можно пережить, если рядом семья, которая поддержит. Только вот и в личной жизни Марти Берда не лучший период. В семье кризис, супруга ему изменила, а агенты ФБР следят за каждым их шагом.

Несмотря на то, что сериал выглядит достаточно спокойным, он не насыщен перестрелками и эффектами, ощущение накаляющегося момента чувствуется в каждой серии. Непонятно, смогут ли супруги справиться с драмой внутри семьи, смогут ли дети понять своих родителей, и в целом, получится ли у них сохранить свою жизнь.

Однако, чем дольше вы смотрите этот сериал, тем больше хочется, чтобы главных героев раскрыли. Трудно заниматься преступной деятельностью и сохранить в себе лучшие качества, а связь с наркобизнесом неизменно ведет к напрасным жертвам.