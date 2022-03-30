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30 марта

Как изменились актеры сериала «Не родись красивой»: видео

Мира Маркина

Сериал «Не родись красивой» выходил на телеканале СТС с 5 сентября 2005 года по 7 июля 2006 года. Мелодрама — адаптация колумбийской теленовеллы «Я — Бэтти, дурнушка». Сериал стал хитом российского телевидения, повысил рейтинги телеканала СТС и превратил актеров в телезвезд. В главных ролях снялись Нелли Уварова, Григорий Антипенко, Артем Семакин, Петр Красилов, Ольга Ломоносова, Ирина Муравьева и другие.

Пользователь TikTok под ником @kinohronika выложил ролик, где показал, как актеры выглядели во время съемок «Не родись красивой» и как выглядят сегодня. Ролик набрал 121 тысячу лайков.

В комментариях отметили: 17 лет назад восприятие возраста было другим. Несколько человек считали, что исполнителям главных ролей было за 30. В реальности многие актеры только недавно закончили университет, а кто-то — все еще учился.

«Я думала им всем в сериале за 30»;

«С трудом верится, что Машковой было 19. Выглядела на все 30»;

«В детстве я думала, что они капец какие взрослые, лет за 30. А сейчас мне 25, и они практически были мои ровесники»;

«Они, оказывается, такие молодые были, но выглядели старше своих лет»;

«В смысле Вике было 24»;

«Один вопрос: как они в свои 20 с хвостиком в сериале на все 35 выглядели».

Ранее «Рамблер» показывал, как снимали популярные сцены в новом «Человеке-Пауке».

Сериалы,Видео,Российские актеры,Артем Семакин,Ольга Ломоносова,Петр Красилов,Ирина Муравьева,Нелли Уварова,Григорий Антипенко,
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