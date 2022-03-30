Лучшие сериалы для просмотра в апреле

Молодая мама с двумя детьми переезжает в другой город, чтобы убежать от темного прошлого, подростки расследуют серию преступлений, чтобы помочь Шерлоку Холмсу: «Рамблер» собрал захватывающие сериалы, которые отлично зайдут в апреле.

Фото: Кадр из сериала "Джинни и Джорджия" Кадр из сериала "Джинни и Джорджия"

«Американская история преступлений» (2016 – ...)

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Первый сезон под названием «Народ против О. Джея Симпсона» посвящен реальному делу об убийстве, в котором обвиняли звезду американского футбола и о котором говорили все в середине 90-х. Второй рассказывает об убийстве Джанни Версаче, который был застрелен в 1997-м, а третий посвящен роману Билла Клинтона и Моники Левински, который разрушил карьеру президента.

Кадр из сериала "Американская история преступлений"

«Удивительная миссис Мейзел» (2017 – ...)

События разворачиваются в Нью-Йорке 1958-го и рассказывают о примерной домохозяйке, которая внезапно обнаруживает у себя талант… к стендапу. Сериал получил три «Золотых глобуса», а пилотный эпизод проекта стал одним из самых успешных в истории Amazon Video.

Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел"

«Ты» (2018 – ...)

Третий сезон сериала подвинул с первого места южнокорейскую «Игру в кальмара». Это история о сталкере-психопате Джо (его сыграл звезда оригинальной «Сплетницы» Пенн Бэджли), у которого влюбленность в избранниц граничит с опасной одержимостью. Парень готов тихо и методично устранять любые препятствия на пути к сердцу девушек, даже если эти препятствия – люди.

Кадр из сериала "Ты"

«Почему женщины убивают» (2019 – …)

Комедийно-драматический сериал от создателя «Отчаянных домохозяек» Марка Черри, который наглядно показывает, почему даже самых кротких женщин лучше не бесить. В первом сезоне рассказываются истории трех женщин, каждая из которых сталкивается с изменой в браке: домохозяйка из 1960-х, светская львица из 1980-х и адвокатесса конца 2010-х. Второй сезон посвящен домохозяйке Альме Филкот, которая мечтает попасть в Клуб садоводов, но туда не берут таких, как она. На что же она готова пойти, чтобы добиться желаемого?

Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

«Нерегулярные части» (2021)

Детективный сериал с элементами фэнтези, который рассказывает о шайке беспризорных подростков в викторианском Лондоне, расследующих серию сверхъестественных преступлений для доктора Ватсона и его загадочного компаньона Шерлока Холмса. Вскоре к команде юных сыщиков присоединяется несовершеннолетний сын королевы Виктории, страдающий гемофилией, который жаждет приключений...

Кадр из сериала "Нерегулярные части"

«Джинни и Джорджия» (2021 – …)

Джорджия Миллер и ее двое детей в очередной раз переезжают в новый город. Ее старшая дочь Джинни устала от смены обстановки и безумных поступков матери, которая, как кажется девочке, так и не выросла. Правда, со временем подросток понимает, что Джорджия скрывает нечто, что угрожает будущему их семьи, и теперь девочке предстоит сделать выбрать: смириться и жить дальше или бороться. В апреле 2021 года сериал продлили на второй сезон.