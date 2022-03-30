СМИ: «Оно» получит сериал-приквел про Пеннивайза

Онлайн-кинотеатр HBO Max выпустит сериал, который расскажет предысторию хоррора «Оно». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Variety. Официального анонса не было.
По информации журналистов, сериал получит название «Добро пожаловать в Дерри». События будут происходить в 1960-е во время одного из пробуждений монстра Оно. Помимо этого, в шоу расскажут о происхождении клоуна Пеннивайза, излюбленной личности чудовища.
Продюсерами сериала выступят Андрес Мускетти, режиссёр дилогии «Оно», а также Барбара Мускетти и Джейсон Фукс. Последний также напишет сценарий для шоу, а Андрес Мускетти поставит первый эпизод. Даты релиза у сериала пока нет.