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4 часа назад

СМИ: «Оно» получит сериал-приквел про Пеннивайза

CyberSport.ruCyberSport.ru

Онлайн-кинотеатр HBO Max выпустит сериал, который расскажет предысторию хоррора «Оно». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Variety. Официального анонса не было.

СМИ: «Оно» получит сериал-приквел про Пеннивайза
Фото: Кадр из фильма "Оно 2"Кадр из фильма "Оно 2"

По информации журналистов, сериал получит название «Добро пожаловать в Дерри». События будут происходить в 1960-е во время одного из пробуждений монстра Оно. Помимо этого, в шоу расскажут о происхождении клоуна Пеннивайза, излюбленной личности чудовища.

Продюсерами сериала выступят Андрес Мускетти, режиссёр дилогии «Оно», а также Барбара Мускетти и Джейсон Фукс. Последний также напишет сценарий для шоу, а Андрес Мускетти поставит первый эпизод. Даты релиза у сериала пока нет.

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