СМИ: «Оно» получит сериал-приквел про Пеннивайза

Онлайн-кинотеатр HBO Max выпустит сериал, который расскажет предысторию хоррора «Оно». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Variety. Официального анонса не было.

Фото: Кадр из фильма "Оно 2" Кадр из фильма "Оно 2"

По информации журналистов, сериал получит название «Добро пожаловать в Дерри». События будут происходить в 1960-е во время одного из пробуждений монстра Оно. Помимо этого, в шоу расскажут о происхождении клоуна Пеннивайза, излюбленной личности чудовища.