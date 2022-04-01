Платформа HBO Max разрабатывает приквел фильма ужасов «Оно»

По данным издания « Variety », стриминговая платформа HBO Max работает над сериалом-приквелом экранизации романа «Оно» 74-летнего американского писателя Стивена Кинга . Известно, что впервые он был опубликован в 1986 году. Отмечается, что новый проект студии «Warner Bros.» получил название «Добро пожаловать в Дерри».

Исполнительным продюсером сериала выступает 48-летний аргентинский сценарист и режиссёр Андрес Мускетти, работавший над фильмами «Оно» (2017) и «Оно 2» (2019). К мужчине также присоединятся Барбара Мускетти и Джейсон Фукс («Ла-Ла Ленд», «Сопрано», «Хорошая жена», «Закон и порядо», «Пэн Американ»). Известно, что Барбара приходится Андресу Мускетти сестрой. Они вместе работали над дилогией «Оно», а также проектами «Мама» и «Лок и ключ». Два последних фильма «Оно» в совокупности собрали более 1,1 миллиарда долларов в мировом прокате.