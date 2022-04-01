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1 час назад

Платформа HBO Max разрабатывает приквел фильма ужасов «Оно»

Моя Москва.онлайниещё 1

По данным издания «Variety», стриминговая платформа HBO Max работает над сериалом-приквелом экранизации романа «Оно» 74-летнего американского писателя Стивена Кинга. Известно, что впервые он был опубликован в 1986 году. Отмечается, что новый проект студии «Warner Bros.» получил название «Добро пожаловать в Дерри».

Платформа HBO Max разрабатывает приквел фильма ужасов «Оно»
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Исполнительным продюсером сериала выступает 48-летний аргентинский сценарист и режиссёр Андрес Мускетти, работавший над фильмами «Оно» (2017) и «Оно 2» (2019). К мужчине также присоединятся Барбара Мускетти и Джейсон Фукс («Ла-Ла Ленд», «Сопрано», «Хорошая жена», «Закон и порядо», «Пэн Американ»). Известно, что Барбара приходится Андресу Мускетти сестрой. Они вместе работали над дилогией «Оно», а также проектами «Мама» и «Лок и ключ». Два последних фильма «Оно» в совокупности собрали более 1,1 миллиарда долларов в мировом прокате.

Джейсон Фукс также выступил в качестве сценариста сериала «Добро пожаловать в Дерри». Андрес Мускетти станет режиссёром первого эпизода. Действие проекта развернётся в 60-х годах прошлого столетия, до событий хоррора «Оно», представленного пять лет назад. Сериал коснётся истории происхождения клоуна Пеннивайза.

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