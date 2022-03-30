Данила Козловский сыграет хирурга в новом мистическом сериале

Новый проект будет кардинально отличаться от привычных зрителю «медицинских сериалов».

Фото: kino-teatr kino-teatr

Данила Козловский исполнит главную роль в проекте режиссера Кима Козинского «13 клиническая», который обещает стать абсолютно не похожим на большинство фильмов про работу врачей.

Триллер с элементами мистики покажет отчаянную борьбу за жизнь смертельно больного врача-хирурга в исполнении Козловского.

Действие картины будет происходить в некоем закрытом медицинском учреждении, и, как обещают авторы картины, сериал будет держать зрителя в напряжении от начала и до финальных титров.

Кстати, сценарий к фильму написал Андрей Золотарев, известный российским ценителям кино по работе над проектом «Триггер».